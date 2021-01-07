Fenerbahçe, Alanyaspor'u da mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 23. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı. 45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti. 45+1. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 45+3. dakikada verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi. 48. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay'ın uzaklaştırdığı topu Berkan İsmail Kutlu ceza alanına gönderdi. Müsait durumda ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Davidson'un vuruşunda top üstten auta gitti. 65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında araya giren Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Marafona'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci Marafona, topu çelmeyi başardı. 70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde savunma arkasına koşu yapan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun yerden şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 79. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Bakasetas'ın rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Babacar, Sadık Çiftpınar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada topun başına geçen Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1. 87. dakikada Bareiro'nun soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti. 90+4. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. 90+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Moubandje'nin sert vuruşunda Altay Bayındır topu uzaklaştırdı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe seriye başladı Süper Lig'in 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, seri yakaladı. Ligin başında 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan ancak ardından üst üste mağlubiyetler yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçını ise kazanmayı başardı. Fenerbahçe, ligde Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup etti. Sinan siftah yaptı Sinan Gümüş, Fenerbahçe formasıyla ligde ilk golüne imza attı. Sezon boyunca genelde kenarda kalan Sinan, oynadığı maçlarda ise daha önce gol sevinci yaşayamamıştı. Karşılaşmanın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden Sinan, 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Penaltı kaçtı Fenerbahçe, maçın 67. dakikasına penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın 65. dakikasında Valencia'nın ceza sahasında yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda topun başına yine Valencia geçti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Marafona topu çelmeyi başardı. AA

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