Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Deniz Türüç'ün transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün bonservis için 3.5 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi. Deniz Türüç'ün de yeni kulübüne 3 yıllık imza atacağı kaydedildi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Biz Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Fenerbahçe de Deniz ile anlaştı. Biz zaten Fenerbahçe ile anlaşmıştık. Deniz'in de Fenerbahçe ile anlaştığı bilgisi bize ulaştı. Hayırlı olsun. Bu gece veya yarın açıklanır diye düşünüyorum. Deniz'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; "Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız".