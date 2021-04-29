Fenerbahçe'den kritik puan kaybı

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi.

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ tarafta topla buluşan Juanfran, ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

28. dakikada Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin, topu rakip ceza yayı içindeki Valencia'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden pasında Ozan Tufan meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Alanyaspor atağında Davidson, topu ceza yayı dışına çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun bekletmeden çektiği sert şutta, kaleci Harun Tekin uzanarak topu kornere çeldi.

43. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Efecan Karaca'nın ara pasında Davidson, ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

62. dakikada sağdan hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Ozan Tufan içeriye girerek pasını çıkardı. Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

64. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Salih Uçan'ın aşırtma pasında, kalesini terk eden Harun Tekin boşa çıktı. Davidson, önüne düşen topu boş kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlağı ıskaladı.

67. dakikada ceza sahası önündeki Berkan İsmail Kutlu, sağ çaprazdan içeriye giren Juanfran'a topu çıkardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Alanyaspor, maçta 3. kez direğe takıldı. Sol kanattan topla hareketlenen Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

87. dakikada sol kanattan gelişen atakta Davidson, içeriye girerek pasını çıkarmaya çalıştı. Fenerbahçe defansından dönen top, ceza yayı içindeki Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih Uçan'ın vuruşunda, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Atan: Maalesef beraberlikle bitirdik

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, iyi bir takıma karşı bugün kazabilecekleri bir oyun ortaya koyduklarını ancak maçı beraberlikle bitirdiklerini söyledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen toplantıda, maçtan çok keyif aldığını söyledi.

Sahada çok güzel bir taktik savaşı olduğunu belirten Atan, "Bir teknik adam olarak bunları hissetmek benim için güzel. Emre hoca geldiğinden beri Fenerbahçe daha değişik bir oyun oynuyor. Bugün de neden bu oyunun onları buraya kadar getirdiğini görmüş olduk ama rakibimizi iyi analiz etmiştik. Önde çok şiddetli baskılar yapmıştık. Sosa'yı neredeyse topla hiç buluşturmadık. Uzun oynamaya zorladık. Dönen topları alıp istediğimiz oyunları oynadık." dedi.

İlk yarıda pozisyonlar bulduklarını dile getiren Atan, ikinci yarıda rakip takımın 10 kişi kalmasıyla sahada değişik bir oyunun oynandığını ifade etti.

Atan, Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu bulunduğunu ve çok alternatifli bir takım olduğunu belirterek, "Her değişikliğe baktığınızda, iyi oyuncular giriyor ve iyi oyuncular çıkıyor ama bunun altında biz de kalmadık. Alanyaspor olarak klasik oyunumuzdan vazgeçmedik. 90 dakika bence oyunun hakimi olduk. Fenerbahçe şut atıyor gibi gözüktü ama fazla bir pozisyona girmedi. Bizim 3 topumuz direkten döndü. Maçı bitirebilirdik. Maalesef beraberlikle bitirdik. Futbolcularımı kutluyorum." diye konuştu.

Atan, bu maçta alınan beraberlik sonrası 3 puana ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının dışında kalıp kalmadığının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kaç puanı var inanın bilmiyorum. Buna yemin edebilirim. Alanyaspor olarak her geçen gün yükselen bir marka değerimiz var. Daha önce de söyledim, büyük takımlarımızın başımızın üzerinde yeri var ama biz hiçbir oyunun, hiçbir mücadelenin parçası olamayız. Bizim kendi kimliğimiz, kendi oyunumuz, kendi marka değerimiz var. Bunu korumak, bunu her geçen gün geliştirmek adına sahaya çıkıyoruz. Bu yüzden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kazanmış benim için hiç önemli değil. Hiç de umurumda değil, onlara başarılar diliyorum."

Kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getiren Atan, "Kazanmak için oynuyoruz. Zaten bundan önceki maçlarımız da böyleydi. Kimse yapılan algılara aldanmasın, kanmasın. Kimse bu algılara kapılmasın. Sosyal medyada yazılanları, çizilenleri anlamak mümkün değil. Dediğim gibi biz çıkıyoruz her takıma aynı oyunu oynuyoruz. Bugün bu sene 5 tane şampiyon olmuş takıma 10 tane maçta 15 puan almışız. Puanların yarısını almışız. Bence bizim için güzel bir istatistik. Rekabetçi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Dediğim gibi şampiyonluk yolunda kim şampiyon olursa onları tebrik ederiz ama bizim çok önem verdiğimiz bir konu değil." dedi.

Atan, basın mensuplarının, Davidson'un maçtaki performansına ilişkin sorularına yanıt verirken de Davidson'ın en önemli oyuncularından biri olduğunu ifade etti.

Sezon başından beri hücumda lokomotif oyuncularından olan Davidson'un bugün biraz yorgun olduğunu bildiğini söyleyen Atan, "Bugün biraz fazla tahammül ettiğimi de biliyorum ama oyuncum bu toleransı, bu tahammülü hak ediyor. Sezon başından beri her maçta oynuyor. Sprinti ve yüksek hızda koşusu yüksek düzeyde. Önemli bir oyuncu ve bazen onun da kötü oynamaya hakkı var. Onun bugün kötü oynadığını düşünmüyorum. Sadece gol pozisyonlarını değerlendiremedi ama elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Üçlü defans konusundaki düşünceleri de sorulan Atan, 3'lü defansın risk olmadığını, oyuncuların buna alıştığını dile getirdi. Konya ve Başakşehir maçlarında pozisyon vermediklerini belirten Atan, "Oyuncularımız buna alıştı. Bugün 11'e 11 oynanan maçtan çok keyif aldım. Geride bire bir oynama cesaretini gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Belözoğlu: 4 haftayı en iyi ve yakışan şekilde bitireceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da iyi organize olmuş bir takımla zorlu bir maç oynayacaklarını karşılaşma öncesi iyi bildiklerini söyledi.

İlk yarı oyuna net bir şekilde ağırlıklarını koydukları dakikaların olduğunu dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Tam oyun bize geçmişken, tabii istemediğimiz şekilde 10 kişi kaldık. İyi pas organizasyonu ve topu tutmaya çalışan bir takıma herkes elinden geldiğince mücadelesini gösterdi. İnandığımız oyuna devam etmeye çalıştık ve 10 kişi kaldığımız süreçte de devam ettik. İlk yarıda istediğimize yakın bir görüntü vardı. İster istemez bir kişi eksik olunca da biraz daha bekleyerek oynamak zorunda kaldık."

Bugün kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Belözoğlu, şöyle dedi:

"Kazanabilecek oyunu da bence yakalamıştık. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Her puanın her zerresine talip olduğumuzu daha önce de söylemiştim. Mücadeleden hiçbir şekilde geri durmadan 4 haftayı en iyi ve yakışan şekilde bitireceğiz. İnancımızı korumaya devam ettiğimizi söylemek istiyorum."