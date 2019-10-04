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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Fenerbahçe evinde yenildi

04 Ekim 2019, Cuma 22:37
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

İlk yarı

6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı sahasının ortasında boşta kalan topu kapan Ufuk Akyol, Jailson'dan kurtulup ceza sahasına girdi. Isla'nın çabasına rağmen şutunu atan Ufuk, fileleri havalandırdı: 0-1.

16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasını kapan Kruse, ceza sahası içinde kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ceza sahasına yaptığı ortada top arka direğe sekti. Dirar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

54. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in pasıyla Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Chahechouhe, sağ çaprazda yerden sert bir vuruş yaparken, kaleci Altay köşeye giden topu kornere çeldi. 

58. dakikada Antalyaspor ikinci golüne yaklaştı. Mukairu'nun ara pasıyla topla buluşan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda, Altay köşeye giden meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 

59. dakikada konuk ekip sol kanattan korneri paslaşarak kullandı. Chahechouhe ceza sahası dışından şutunu atarken, kaleci Altay'dan seken topa altı pas içinde Mukairu ayak koymak istedi. Havalanan topu Altay iki hamlede kontrol etti. 

61. dakikada Fenerbahçe çok etkili geldi. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan yerden ceza sahası içine gönderdiği topa altıpas önünde Zajc gelişine vururken, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

69. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç kafa ile topu altıpas önündeki Zajc'a gönderdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleye giden top Vedat Muric'e çarptı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Zajc yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert bir şut attarken, kaleci Boffin köşeye giden topu çeldi ve sonrasında tehlikeyi önledi.

Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 galip tamamladı.

AA

Etiketler: Fenerbahçe, Antalyaspor
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