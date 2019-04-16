Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları ortaya çıktı iddiası

Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki tartışmalı pozisyonlara ilişkin Ali Palabıyık ile Bülent Yıldırım arasında geçen VAR diyologlarının ortaya çıktığı öne sürüldü.

"Faul yok, pozisyon temiz" Fenerbahçe'nin beraberlik golünden önceki pozisyonda Nabil Dirar'ın Sofiane Feghouli'ye yaptığı müdahale tartışmalara yol açtı. Hakemin VAR'a başvurmaması nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp Palabıyık'a yüklenirken, Ali Palabıyık ile maçın VAR hakemi Bülent Yıldırım arasındaki diyalogda konuşulanlar ortaya çıktı. Pozisyonun tekrarını izleyen VAR odasındaki Bülent Yıldırım'ın "Hocam Feghouli'ye faul olabilir, bakmanı tavsiye ederim" uyarısında bulunduğu, Ali Palabıyık'ın ise "Faul yok, pozisyon temiz" cevabını verdiği öne sürüldü. "Topal temastan sonra dizini kırdı, kötü niyeti yoktu" Öte yandan sarı kartı bulunan Mehmet Topal'ın Martin Linnes'e yaptığı faulde Galatasaray cephesi kart beklemiş fakat Ali Palabıyık kartına başvurmamıştı. Bu pozisyonla ilgili olarak ise Ali Palabıyık'ın, "Topal temastan sonra dizini kırdı, kötü niyeti yoktu" dediği iddia edildi. Galatasaray Kulübü, VAR kayıtlarının ortaya çıkarılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. NTV

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