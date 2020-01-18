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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Fenerbahçe ikinci yarıya 3 puanla başladı

18 Ocak 2020, Cumartesi 22:20
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

İlk yarı

7. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın yaptığı ortada ön direkte Jailson'un ters vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top üstten kornere gitti.

40. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Serdar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Ozan Tufan topu kafasıyla Muric'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda araya kaleci Günay girerek meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada Rodrigues savunma arkasına sızdı, kaleciyi de geçip vuruşunu yaptı, top direkten geri geldi. Ardından Muric ağları havalandırdı, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Muric'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada, Kruse kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

52. dakikada ceza yayını dışında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunu Altay son anda çıkardı. 

66. dakikada ev sahibi takım mutlak gol pozisyondan yararlanamadı. Savunma arkasına sarkan Twumasi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak kötü vuruş yaparak topu auta attı.

71. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kruse'un şutunda top kaleci Günay'da kaldı.

87. dakikada savunma arkasına sızan Twumasi, kaleci Altay'ı da geçti ve bir anda seken topu önünde buldu. Ardından yaptığı vuruş ağları havalandırdı. Ancak maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul olduğuna karar verdi ve gol geçerli sayılmadı.

90+4. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan Tufan'ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasına topla buluşan Muric, sağ ayağıyla yaptığa sert vuruşla topu ağlarla gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

90+5. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında Muric, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazandı.

AA

Etiketler: fenerbahçe, süper lig
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