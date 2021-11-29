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30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Fenerbahçe ile Göztepe yenişemedi

29 Kasım 2021, Pazartesi 22:00
Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.

33. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Berke topu uzaklaştırdı.

34. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Göztepe öne geçti. Mesut Özil'in Min-jae'ye aktarmak istediği topu kapan Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

43. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in doğrudan kaleye doğru giden topunu, kaleci Berke son anda kornere uzaklaştırdı.

47. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Halil Akbunar'ın yaptığı vuruşta, top direkten döndü.

48. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

77. dakikada Tijanic'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in şutunda, top yandan dışarı çıktı.

Fenerbahçe'de ilk sarı kartını 59. dakikada gören Filip Novak, 88. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı Adis Jahovic'in golüyle Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada Fenerbahçe, ikinci devrenin başında Serdar Dursun'la 1-1 beraberliği yakaladı. Bu skorla biten müsabakanın ardından Fenerbahçe puanını 24'e çıkarırken, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip averajla 4. sırada yer aldı. Takımının tek golünü atan Serdar Dursun ligde diğer golünü de Aytemiz Alanyaspor'a karşı yine kafa vuruşuyla bulmuştu.

Fenerbahçe'de iki cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Miha Zajc cezalı duruma düştü. Filip Novak da ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İki oyuncu gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. 

Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda yardımcı hakem Bahtiyar Birinci'nin bayrağı İrfan Can Kahveci'ye çarpması sonucu İrfan Can yere düştü.

Göztepe 5 maçtır kazanamıyor

Ligde üst üste 5. maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe ise haftayı 11 puanla 18. sırada tamamladı.

İç sahada son golünü 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçında atan Göztepe, kendi evinde 4 maç sonra gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip Jahovic'in vuruşuyla, taraftarının önünde 407 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Müsabakayı 16 bin 141 seyirci takip etti.

AA

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