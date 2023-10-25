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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Fenerbahçe Ludogorets'le karşılaşacak

25 Ekim 2023, Çarşamba 22:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 262 müsabakada 103 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 352 kez havalandırırken, kalesinde ise 371 gol gördü.

Sahasında çok golcü

Fenerbahçe, seyircisi önünde çok golcü bir sezon geçiriyor.

Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 müsabakada 18 gol atan sarı-lacivertliler, 3,6 gol ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da da gol yollarında benzer bir performans ortaya koydu.

Avrupa'da iç sahada 4 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran İsmail Kartal'ın öğrencileri, 4 gol ortalamaya sahip oldu.

Son 20 Avrupa maçında tek mağlubiyet

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 20 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 16 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Konferans Ligi'nde 11. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 11. maçını yarın yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

AA

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