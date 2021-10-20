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20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Fenerbahçe, Royal Antwerp'i ağırlayacak

20 Ekim 2021, Çarşamba 19:00
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, yarın rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

Belçika takımlarıyla 7. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takım, Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1965), UEFA Şampiyonlar Ligi (2007) ve UEFA Avrupa Ligi'nde (2018) toplam 6 kez mücadele etti. Bu maçların 3'ünü kazanan Fenerbahçe, 2'sinde berabere kaldı, birinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Royal Antwerp, ligde 5 maç sonra mağlup oldu

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Royal Antwerp, 11. hafta sonunda 20 puanla 4. sırada yer aldı.

Royal Antwerp, oynadığı ilk 2 maçtan mağlup ayrılarak lige istediği başlangıcı yapamadı. Daha sonra çıktığı 3 müsabakada hanesine 5 puan yazdıran Belçika ekibi, 6. haftadan itibaren çıkışa geçti. Bu süreçte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Royal Antwerp, 11. haftada ise Zulte Waregem'e 2-1 mağlup oldu.

Samatta ve Frey, eski takımlarına karşı

Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, yarın şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Priske'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal Antwerp'in en büyük kozu ise bir dönem Inter ve Roma'da forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan olacak.

Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

AA

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