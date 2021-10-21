Fenerbahçe, Royal Antwerp ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe ile Belçika ekibi Royal Antwerp arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 2. dakikada Royal Antwerp öne geçti. Hızlı gelişen atakta Frey'in pasında savunmanın arkasına sarkan Fischer'in içeri çıkardığı topta Samatta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 10. dakikada Fischer'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 14. dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top, kaleci Butez'de kaldı. 18. dakikada Sosa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden çıkardığı topa, Valencia gelişine vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Tisserand'ın kafa vuruşunda, kaleciden seken topu Valencia boş kaleye gönderdi: 1-1 36. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Valencia'nın rakip ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda ilk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ivanov, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Valencia'nın 'Panenka' vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 44. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Valencia, rakip ceza alanında Almeida ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ivanov, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1 Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün girdi. 54. dakikada Verstraete'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Almeida'nın kafa vuruşunda, top yan direk dibinden auta gitti. 62. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Verstraete'nin sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Gerkens'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-2 68. dakikada soldan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden ortasına ön direkte Rossi'nin dokunuşunda top, kaleci Butez'de kaldı. 80. dakikada Tisserand'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten az farkla auta gitti. Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki üçüncü maçında da galibiyet alamadı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada Royal Antwerp'te kiralık olarak oynayan futbolcusu Mbwana Samatta'nın golüyle şok yaşadı. Müsabakanın ilk 15 dakikası konuk takımın üstünlüğüyle geçerken, daha sonra toparlanan sarı-lacivertliler, rakip kalede baskı kurdu. Oluşan baskı sonucunda kullanılan köşe atışında 20. dakikada Valencia'nın golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, 36. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan bölümde de baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 45. dakikada bir penaltı daha kazandı ve penaltıyı kullanan Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Fenerbahçe, ikinci yarıya da iyi başlayamadı. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden sarı-lacivertliler, 62. dakikada Gerkens'in golüne engel olamadı. Kalan bölümde ürettiği gol fırsatlarından yararlanamayan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu. Fenerbahçe, bu beraberlikle 3 maç sonunda grubunda puanını 2'ye yükseltti. Sarı-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım'da Belçika'da Royal Antwerp ile oynayacak. Valencia'nın 5. golü Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 5 gole ulaştı. Play-off'ta HJK Helsinki karşısında hat-trick yapan Valencia, Royal Antwerp karşısında da 2 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa'da 5 kez gol sevinci yaşadı. Penaltı kaçtı Fenerbahçe, mücadele 1-1 devam ederken bir penaltıdan yararlanamadı. 32. dakikada hızlı gelişen atakta Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi önce maçı devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurarak pozisyonu izledi ve daha sonrasında penaltı kararı verdi. 36. dakikada topun başına geçen Valencia, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. AA

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