"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Fenerbahçe Samsunspor'la berabere kaldı

21 Ocak 2024, Pazar 22:00
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde pozisyonlar üretse de farkı açmayı başaramayan Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, oyunu kendi alanında kabul etti. Yılport Samsunspor, 63. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle beraberliği yakaladı. Beraberliğin ardından teknik direktör İsmail Kartal, üstünlüğü yakalamak adına hamleler yapsa da sarı-lacivertliler golü bulmayı başaramadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberlikle puanını 54'e yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

İrfan Can gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, skor katkısını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekiple bu sezon gol yollarında etkileyici bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, ligin son haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri müsabakada golü kaydeden isim olmuştu.

Yılport Samsunspor karşısında maçın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden İrfan Can, üst üste 2 lig maçında ağları sarsmayı bildi.

Bu golle ligdeki 8. sayısına ulaşan tecrübeli oyuncu, toplamda ise bu sezon 12. golünü attı.

3 değişiklik birden

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 70. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'un beraberlik golünün ardından Dusan Tadic'in yerine Joshua King'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i ve Edin Dzeko'nun yerine de Michy Batshuayi'yi oyuna soktu.

Gol VAR'dan geldi

Samsunspor'un 63. dakikada bulduğu beraberlik golü VAR kararıyla verildi.

Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan 63. dakikada kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu çizgi üzerinde çıkardı ve hakem oyunu devam ettirdi.

Pozisyonun devamında VAR'dan gelen uyarının ardından hakem orta noktayı gösterdi.

Fred tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Samsunspor maçını tamamlayamadı.

Müsabaka boyunca üstün bir efor ortaya koyan tecrübeli oyuncu, 85. dakikada yerde kaldığı pozisyonun ardından kulübeye değişiklik işaret ederek 86. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.

AA

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika'da binlerce kişiden dünyaya Gazze çağrısı: "Gazze'deki çocukları kurtarın"

    Asrın caniliği yaşanıyor

    ABD'de 80'den fazla kişi sert hava koşulları sebebiyle öldü

    Satış sonrası üreticilerin gözü yatırımda oldu

    Bu kadar katliam yeter

    Galatasaray, Trabzonspor'u 5 golle yendi

    Fenerbahçe Samsunspor'la berabere kaldı

    Bir nevi darbe girişimi

    Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor

    Yap-İşlet-Devret bütçeyi bitirdi

    ABD, Filistin’i tanısın

    Çocuklar ucuz işgücü oldu

    Geç saatte yemek kalbe zararlı

    Dünya genelinde tütün kullanımı azalıyor

    Sarayın günlük masrafı, 3 bin 500 emeklinin maaşına denk

    Sağlıkçılar hastalara yetişemiyor

    Gaziantep’te 56 bin kişi konteynerde yaşıyor

    İsrail’in yaptığı soykırım ve etnik temizlik

    Bir kuşak çocuğu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dişini sık ey emekli, bak uzaya çıkıyoruz!”
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın dijital Külliyatı hizmetinizde
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik hastalığı kör ediyor
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Bugün Pazartesi vatan hainliği günü
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlardan başka ne kazandınız?
    Genel

    Asrın caniliği yaşanıyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Tenkit kapısını kapamak - Kapanması gereken kapılar - 7
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişattan memnun musunuz?
    Durmuş Ali İnci

    Gök gürültülü sağanak yağmur ve şimşek! (2) - Sultan-ı Kâinat kimdir? (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.