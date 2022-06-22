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23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fenerbahçe, Shkupi ile berabere kaldı

22 Haziran 2022, Çarşamba 22:00
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibiyle oynadığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip; Ertuğrul Çetin, Osayi-Smauel, Serdar Aziz, Lemos, Novak, Luiz Gustavo, Crespo, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bruma ve Berisha ilk 11'iyle başladı.

Shkupi ise Naumovski, Brdarovski, Senghor, Margvelashvili, Sheji, Inacio, Zlatkov, Alvarez, Hamidi, Danfa ve Sunday ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk ekip, müsabakanın 13. dakikasında savunma arkasına atılan bir top sonucunda Sunday'nin golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, 16. dakikada yeni transferi Lincoln'ün ayağından beraberlik golünü buldu. Fenerbahçe'de 38. dakikada Mergim Berisha'nın kullandığı frikikte top direkten oyun alanına döndü ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda Crespo, Lincoln, Osayi-Samuel, Novak ve Berisha'nın yerine Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak, Valencia, Çağtay Kurukalıp ve Samatta oyuna dahil oldu.

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada misafir takım, yine Sunday'nin golüyle öne geçti: 1-2.

Fenerbahçe'nin 55. dakikada sağ taraftan kullandığı kornerde Samatta'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, müsabakanın 57. dakikasında kaleci dışında ilk 11'deki 5 oyuncusunu da oyundan aldı ve yerlerine Yiğit Efe Demir, Tisserand, Meyer, İsmail Yüksek ve Arda Okan Kurtulan'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe, 82. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle skorda eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Çağtay, sakatlanarak oyundan çıktı

Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan genç oyuncu Çağtay Kurukalıp, maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 67. dakikasında yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Çağtay'ın yerine Uğur Kaan Yıldız oyuna dahil oldu.

Ali Koç ve yöneticiler maçı takip etti

Fenerbahçe ile Shkupi arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

Ali Koç'un yanı sıra yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci de maçı izledi.

Ayrıca Shkupi Başkanı Olgun Aydın, devre arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a futbolcuların ve kendisinin imzaladığı 1907 numaralı forma hediye etti.

Yeni transferler ilk kez sahada

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Bruma ve Lincoln, Fenerbahçe formasıyla ilk maçlarına çıktı.

Her iki oyuncu da ilk yarıda etkili bir görüntü sergilerken, Lincoln attığı golle ön plana çıktı.

Lincoln ilk yarı sonunda oyundan çıkarken, Bruma 57 dakika forma giydi.

Jesus'tan centilmenlik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hazırlık maçında önemli bir centilmenlik örneği gösterdi.

Deneyimli teknik adam, para atışında güneşten dolayı avantajlı olan kaleyi kendileri kazanmasına rağmen, centilmenlik için söz konusu kalenin misafir takıma verilmesini istedi.

AA

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