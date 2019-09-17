Fenerbahçe, TFF'ye kural hatası başvurusu yapacak

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybedilen müsabakada kural hatası yapıldığı iddia edilen pozisyonları incelemek için toplandı. Toplantıda kural hatası yapıldığı ileri sürülen pozisyonların yer aldığı görüntüler detaylı olarak incelendi. Fenerbahçe Kulübünün incelemelerin ardından TFF'ye maçın tekrarlanması için itirazda bulunacağı belirtildi. AA

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