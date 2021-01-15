Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe, İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers'ta forma giyen Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022'den başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi. Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Samuel, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 23 maçta 3 gol kaydetti. AA

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