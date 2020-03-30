Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamasa da oyuna girdiği anlarda dikkatleri üzerine toplayan Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den talip var.

Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Championship ekibinin ocak ayında genç futbolcu için yaptığı teklifin kabul edilmediği, bunun üzerine kulübün 13 milyon sterlinlik yeni bir teklife hazırlandığı iddia edildi. Ferdi Kadıoğlu bu bonservis bedeliyle İngiltere'ye giderse Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak. Fenerbahçe, genç futbolcusunu 2 yıl önce Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından, 1 milyon 400 bin Euro'ya kadrosuna katmıştı. Bu sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla 23 maçta 4 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

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