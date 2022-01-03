Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımı'nı seçti

Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Futbol Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı. Ferdi Kadıoğlu, Türkiye için forma giyecek.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir konuşulan Milli takım tercihini bugün açıkladı. Ferdi'nin Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini kulübü Fenerbahçe duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi: ''2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz.'' NTV

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.