FIFA'dan ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç ceza

FIFA, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hong Kong-Bahreyn karşılaşmasında ırkçılık yaptığı gerekçesiyle, Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e ceza verdi.

FIFA, 14 Kasım'da Hong Kong'da oynanan mücadelede soyunma odasına giderken ev sahibi ülkenin taraftarlarına doğru "çekik göz" hareketi yapan Baqer'in, ırkçı davranışı nedeniyle 10 maç men cezası aldığını duyurdu. Bahreynli futbolcunun ayrıca 30 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Cezanın, Baqer'in tribündeki bir taraftar tarafından kamerayla çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüsüne dayandırılarak verildiği ifade edildi.

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