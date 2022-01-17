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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Lewandowski oldu

17 Ocak 2022, Pazartesi 23:07
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.

FIFA tarafından 2021 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile FIFA'ya kayıtlı taraftarların katılımıyla yapılan oylama sonucunda FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.

Üst üste ikinci kez ödülü alan Lewandowski, Muhammed Salah (Liverpool) ve Lionel Messi'yi (Barcelona/Paris Saint-Germain) geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.

Robert Lewandowski (Bayern Münih) geçen yıl da bu ödüle layık görülmüştü.

En iyi kadın futbolcu ödülünü, İspanyol Alexia Putellas (Barcelona) aldı. Putellas, bu ödülü kazanan ilk İspanyol oldu.

Yılın teknik direktörü Tuchel

Chelsea'nin başında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alman Thomas Tuchel (Chelsea), erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiliz Emma Hayes (Chelsea) aldı.

Senegalli Edouard Mendy (Chelsea), yılın erkek kalecisi, Şilili Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon) da yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Tottenham forması giyerken Arsenal maçında yaptığı rabona vuruşuyla fileleri havalandıran Arjantinli Erik Lamela kazandı.

FIFA Fair Play Ödülü'nü, Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen'in fenalaştığı maçtaki rolüyle Danimarka A Milli Futbol Takımı ve takımın sağlık ekibi aldı.

FIFA Taraftar Ödülü ise Eriksen'in fenalaştığı maçtaki desteğiyle Danimarka-Finlandiya taraftarlarına verildi.

FIFA Özel Ödülü'nün sahibi ise Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız futbolcu, milli takımlarda en çok gol atan oyuncu olduğu için ödüle layık görüldü.

Yılın 11'leri

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

Erkekler

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain)

Savunma: Ruben Dias (Manchester City), Leonardo Bonucci (Juventus), David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Jorginho (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Lionel Messi ( Barcelona/Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Bayern Münih)

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