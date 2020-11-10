Formula 1'in taslak takvimi açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun taslak takvimi belli oldu.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezonun, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona ermesi planlanıyor. 9 yıl aranın bu sene takvime dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun taslak takviminde yer almazken, Suudi Arabistan ilk kez şampiyonaya dahil edildi. Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin gelecek toplantısının ardından belli olacak. 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle: 21 Mart: Avustralya Grand Prix 28 Mart: Bahreyn Grand Prix 11 Nisan: Çin Grand Prix 25 Nisan: Daha sonra belirlenecek 9 Mayıs: İspanya Grand Prix 23 Mayıs: Monaco Grand Prix 6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix 13 Haziran: Kanada Grand Prix 27 Haziran: Fransa Grand Prix 4 Temmuz: Avusturya Grand Prix 18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix 1 Ağustos: Macaristan Grand Prix 29 Ağustos: Belçika Grand Prix 5 Eylül: Hollanda Grand Prix 12 Eylül: İtalya Grand Prix 26 Eylül: Rusya Grand Prix 3 Ekim: Singapur Grand Prix 10 Ekim: Japonya Grand Prix 24 Ekim: ABD Grand Prix 31 Ekim: Meksika Grand Prix 14 Kasım: Brezilya Grand Prix 28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix 5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix AA

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