Futbolda 5. haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 4. hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde: Süper Lig Bugün: 20.30 Göztepe-Konyaspor Yarın: 15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor 17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor 20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 22 Eylül Pazar: 14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray 23 Eylül Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir Bugün: 19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor Yarın: 14.00 Ümraniyespor-Boluspor 16.30 Osmanlıspor-Altıordu 16.30 Altay-Keçiörengücü 19.00 Adana Demirspor-Bursaspor 22 Eylül Pazar: 14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük 16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspo 19.00 Akhisarspor-Hatayspor AA

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