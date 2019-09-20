Futbolda 5. haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 4. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Göztepe-Konyaspor
Yarın:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Bugün:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor
Yarın:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor
16.30 Osmanlıspor-Altıordu
16.30 Altay-Keçiörengücü
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspo
19.00 Akhisarspor-Hatayspor
AA