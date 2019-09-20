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20 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Futbolda 5. haftanın programı

20 Eylül 2019, Cuma 11:26
Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 4. hafta maçları oynanacak.

 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Göztepe-Konyaspor

Yarın:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor

Yarın:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor

16.30 Osmanlıspor-Altıordu

16.30 Altay-Keçiörengücü

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspo

19.00 Akhisarspor-Hatayspor

AA

Etiketler: süper lig
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