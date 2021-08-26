Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam edecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, adını gruplara yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Danimarka temsilcisini Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk etti.

Tribünlerde yer alan yaklaşık 7 bin taraftarının da desteğiyle müsabakaya iyi başlayan Galatasaray, rakip kalede baskı kurdu. Ancak 11. dakikada diğer yarı alanda kullanılan taç atışı kendi kalesinde tehlikeye dönüştü ve Marvin Egho, Randers'i 1-0 öne geçiren golü buldu. Skor olarak geri düşen sarı-kırmızılı ekip, üst üste tehlikeli ataklar geliştirse de ilk yarıda golü bulamadı. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya adeta golle başlayan Galatasaray, 48. dakikada Patrick Van Aanholt'un ağları havalandırmasıyla beraberliği buldu. Mbaye Diagne ile üst üste girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Frederik Lauenborg'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.

İyi oyununu sürdüren Galatasaray, kalan dakikalarda farkı açamasa da karşılaşmayı 2-1 kazandı. Danimarka'daki 1-1 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşını 2-1 kazanan Galatasaray gruplara adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez gruplarda

Galatasaray, Avrupa'nın futbolda 2 numaralı organizasyonunda grup sistemine geçilmesinin ardından ilk olarak 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 2 sezonda da (2008-2009, 2009-2010) gruplara kalma başarısı gösterdi.

Ayrıca Galatasaray, 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez bir Avrupa kupası organizasyonunda elemeleri geçerek adını gruplara yazdırdı.

Diagne ve Van Aanholt direkleri geçemedi

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin 2, Van Aanholt'un 1 şutu direkten döndü.

Mücadelede istekli görüntüsüyle dikkati çeken 29 yaşındaki santrfor, 32 ve 49. dakikada gole çok yaklaşsa da çektiği şutlarda topu direğe nişanladı. Van Aanholt ise 90+4. dakikada çıkardığı şutta yan direğe takıldı.

Mücadelenin 87. dakikasında yerini Mustafa Muhammed'e bırakan Diagne, taraftardan büyük alkış aldı.

Van Aanholt, golle tanıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Patrick Van Aanholt, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Bu sezon Galatasaray'daki 6. resmi maçına çıkan Hollandalı sol bek, 48. dakikada Randers ağlarını sarsarak takımı adına beraberliği sağladı. Bu, Van Aanholt'un sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevinci oldu.

Barış Alper Yılmaz beğeni topladı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, mücadelenin ikinci yarısında gösterdiği performansla alkış aldı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sağ kanatta etkili ataklarda baş rolü oynadı.

Ayrıca Sofiane Feghouli de orta sahada attığı paslarla Diagne'yi gol pozisyonlarına soktu.

İlk yarı

5. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde uygun durumdaki şutunda, top üstten auta gitti.

8. dakikada Feghouli'nin ceza sahası yayının sağından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray'ın rakip yarı alanda kullandığı taç sonrası kaptırılan top Randers atağına dönüştü. Sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Kehinde, Alpaslan Öztürk'ten sıyrıldıktan sonra son çizgide ortasını yaptı. Altıpas gerisinde uygun durumda Egho'nun kafayla vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.

13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Egho'nun Muslera ile karşı karşıya vuruşunda, top ters kanattan auta gitti.

20. dakikada Boey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, kaleci Carlgren sağına yatarak topun sahibi oldu.

32. dakikada Boey'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Carlgren'de kaldı.

32. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Feghouli'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, kaleci Carlgren'den sıyrıldı. Savunmanın dengesini bozduğu Senegalli golcünün boş kaleye vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Mücadelenin ilk yarısını Randers 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

48. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Randers yarı alanının ortalarında topla buluşan Babel, pasını soldan bindiren Van Aanholt'a aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren Hollandalı futbolcu düzgün bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

49. dakikada Galatasaray, Diagne ile üst üste pozisyonlardan yararlanamadı. Randers'in santrasının ardından topu kapan Feghouli, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Diagne'ye çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Senegalli futbolcunun vuruşunda, Carlgren iki hamlede topun sahibi oldu.

Aynı dakika içinde yine Feghouli'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Diagne, bir rakibinden sıyrılarak hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, kaleciyi geçen top önce üst direğe sonra da yere çarparak oyun alanına döndü.

56. dakikada Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Feghouli kafayla topu indirdi. Altıpastaki karambolde son olarak Alpaslan Öztürk topa vurdu. Çizgi üzerindeki savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.

59. dakikada Galatasaray ilginç bir golle öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın yerden ortasında altıpastaki Piesinger meşin yuvarlağa uzaklaştırmak için vurdu. Ancak takım arkadaşı Lauenborg'a çarpan top ağlara gitti: 2-1.

90+3. dakikada bulduğu büyük boşluğu değerlendiren ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed'in çaprazdan şutunda, kaleci Carlgren topu kornere tokatladı.

90+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Van Aanholt'un sağına çekerek çıkardığı şutta top yan direkten oyun alanına döndü. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, kaleci Carlgren meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.