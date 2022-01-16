Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

6. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti. 12. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde topa vuran Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 14. dakikada altıpas önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kamara'nın şutunda, top savunmaya çarparak kornere gitti. 23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint Louis topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada Van Aanholt'un kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı. 28. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte Kamara'nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 39. dakikada sol kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kornere çeldi. 43. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamara'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf, topu filelerle buluşturdu: 1-1. 45+7. dakikada ceza sahası dışından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2 İkinci yarı 53. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saint Louis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın vuruşunda, top ağlara gitti. Maçın hakemi Erkan Özdamar, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 61. dakikada ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kurtardı. 62. dakikada Hatayspor, Kamara ile beraberliği buldu. Sağ kanattan kontratak geliştiren Hatayspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. 67. dakikada Saint Louis'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe'de kaldı. 70. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cicaldau'nun vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti. 79. dakikada Hatayspor öne geçti. Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta yeni transfer Kahraba'nın ceza sahası önüne gönderdiği topa vuran Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2. 90. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor'un gelişen kontratağında Lobjanidze, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2. Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Torrent dönemi mağlubiyetle başladı Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Atakaş Hatayspor'un gollerini ise penaltıdan Diouf, Kamara ve Lobjanidze (2) kaydetti. Süper Lig'de son 10 maçının sadece birini kazanan Galatasaray, 21. haftayı 27 puanla 13. sırada bitirdi. Karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatayspor ise puanını 35'e çıkartarak, ligde 3. sırada yükseldi. Dış sahada kazanamama serisi 6 maça çıktı Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Ligde en fazla gol yediği maç Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir müsabakada 4 gol yedi. Sarı-kırmızılı takım, ligde kalesinde en fazla golü deplasmandaki Atakaş Hatayspor maçında gördü. Van Aanholt penaltı kaçırdı Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Saint Louis ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Patrick van Aanholt'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi. Dört penaltının üçünü gole çeviremedi Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon kullandığı dört penaltı atışının sadece birini golle çevirmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda daha önce Mustafa Muhammet ve Mbaye Diagne de birer penaltı atışını golle sonuçlandıramadı. Galatasaray'ın bu sezon ligdeki tek penaltı golünü Alexandru Cicaldau attı. Kerem gol sayısını 8'e çıkardı Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı. Kerem Aktürkoğlu, daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Maçta Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Emre Kılınç ise bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü attı. Taylan Antalyalı kırmızı kart gördü Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı karşılaşmada kırmızı kart gördü. Taylan, maçın 82. dakikasında Riberio'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Berkan Kutlu cezalı duruma düştü Galatasaray'da sarı kart gören Berkan Kutlu, cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. AA

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