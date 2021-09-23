Galatasaray'da son 32 sezonun en kötü performansı

Süper Lig'de konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek puan kaybetmeye devam eden Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonunun en kötü performansını sergiledi.

Süper Lig'de sezona GZT Giresunspor (2-0) ve Atakaş Hatayspor (2-1) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray son iki maçında ise Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 8 puan toplayan Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi. 1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti. Terim yönetimindeki en az puan Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 6 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 6. haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı ise 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazandı. AA

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