Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne buruk veda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu. İlk Yarı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı. 4. dakikada Real Madrid 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, defansın hatasını değerlendirdi ve yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6. dakikada ceza sahası dışından Kroos'un yerden sert şutunda, kaleci Muslera yatarak topu kurtardı. 7. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Yine sarı-kırmızılı defansın hatasında sol kanatta topla buluşan Marcelo'nun ortasında Rodrygo, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Real Madrid, Galatasaray kalesine gerçekleştirdiği 3 atakta 2 gol buldu. 12. dakikada ceza sahasında Nzonzi'nin Kroos'a yaptığı müdahale sonrasında maçın Alman hakemi Felix Zwayer, VAR'a başvurdu. VAR'a bakan hakem, Nzonzi'ye sarı kart göstererek penaltıya karar verdi. 14'üncü dakikada Sergio Ramos'un kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 3-0 15. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk atakta, kaleye 25 metre kadar uzaklıktan Lemina'nın şutunda, kaleci Courtois topu kornere gönderdi. 34. dakikada sol kanattan gelişen Real Madrid atağında, Rodrygo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Benzema'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı. 39. dakikada sol kanattan Kroos'un kullandığı serbest atışta Casemiro kafa vuruşu ile topu ağlara gönderse de pozisyon ofsayt olduğu için hakem golü vermedi. 42. dakikada Real Madrid'de sakatlanan Marcelo oyundan alındı, yerine Mendy girdi. 45. dakikada Real Madrid, skoru 4-0'a taşıdı. Sarı-kırmızılı futbolcuların sol kanatta ceza sahasına yakın bölgede top kaybını iyi değerlendiren Rodrygo'nun yerden ortasında Benzema, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 4-0 önde bitirdi. İkinci Yarı 51. dakikada gelişen Real Madrid atağında, ceza sahasında topu kontrol eden Benzema'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 67. dakikada Toni Kroos'un ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kale önünde Benzema tamamlamaya çalıştı. Fransız futbolcunun vuruşunda, Galatasaray defansı topu kornere attı. 68. dakikada Real Madrid sol taraftan köşe atışı kullandı. Oyuna yeni giren Isco, ceza sahasında yükselerek topa kafayı vurdu. Kaleci Muslera son anda sıçrayarak topu kornere attı. 74. dakikada sol kanattan Rodrygo'nun pasıyla ceza sahasına giren Benzema'nın vuruşunda, top direğe çarparak dışarı çıktı. 78. dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında kaleye yakın alanda Lemina'nın kafa vuruşunda, kaleci Courtois topu kurtardı. 81. dakikada Real Madrid, farkı 5'e çıkardı. Ev sahibi ekibin sağ kanattan hızlı gelişen atağında, kale çizgisine kadar inen Carvajal'ın ortasında Benzema topu ağlara göndererek skoru 5-0 yaptı. 90+2. dakikada Real Madrid, skoru 6-0'a taşıdı. Benzema'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin 3'üncü, takımının ise 6'ncı golünü attı. Rodrygo, Real Madrid formasıyla ilk kez bir maçta hat-trick yaptı. Real Madrid, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçı 6-0 kazandı. A Grubu'nda ikinci Real Madrid puanını 7'ye çıkartırken, son sıradaki Galatasaray 1 puanda kaldı. AA

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