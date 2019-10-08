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8 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sezon sonra ilk 4'e giremedi

08 Ekim 2019, Salı 10:28
Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 7. haftalar itibarıyla 39 sezon sonra ilk 4'e giremedi. Ligde bu sezon Fenerbahçe 5, Galatasaray 10 ve Beşiktaş 12. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de İstanbul'un "Üç Büyükler"i olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sezon tarihi düşüşlerinden birini yaşıyor.

Ligin en çok şampiyon olan takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 7. haftalar dikkate alındığında son 40 yılın en büyük düşüşüne engel olamadı.

Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken Fenerbahçe 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 11 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ile 1 yenilgi sonunda 10 puan elde etti ve 10. sırada kaldı.

En kötü performansı gösteren ve ikişer galibiyet, beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayabilen Beşiktaş ise 12. sırada yer bulabildi.

İstanbul'un "Üç Büyükler"i, ortaya koydukları performansla 7. haftalar dikkate alındığında 39 sezon sonra sıralamada ilk dördün dışında kaldı.

Bu sezonun 7 haftalık bölümününde ilk dört sıra Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'dan oluştu. 

1979-1980'da da ilk dördün dışında kalmışlardı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son olarak 1979-1980 sezonunda 7. haftalar itibarıyla ilk dördün dışında kalmıştı.

Söz konusu sezonda 16 takım mücadele ederken, 2 puanlık sistemde Beşiktaş topladığı 7 puanla 8. sırada yer aldı. Aynı puana sahip Fenerbahçe ise averajla 9. sırada bulunuyordu.

1979-1980 sezonuna çok kötü başlayan Galatasaray ise topladığı 5 puanla 16. ve son sırada yer alıyordu.

İstanbul'un "Üç Büyükler"inin kötü başladığı sezonun 7 haftalık bölümünde ilk dört Trabzonspor, Gaziantepspor, Bursaspor ve Göztepe'den oluşmuştu.

Sonraki haftalarda yükselişe geçen Fenerbahçe, söz konusu sezonu 35 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray 29 puanla 9. olurken, Beşiktaş aynı puanı toplayarak 11. sırada kaldı.

1979-1980'un ardından oynanan 39 sezonda "Üç Büyükler"den en az biri 7. haftalarda ilk 4'ün içinde yer almıştı. 

Beşiktaş'ın kabus sezonları

İstanbul'un "Üç Büyükler"i içinde 2019-2020'ye en kötü başlayan Beşiktaş, son 40 sezonda buna benzer kabusları daha önce 4 defa yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, 2012-2013, 2005-2006 ve 1980-1981 sezonlarında 7. haftaları 11. sırada tamamladı. Beşiktaş, 2004-2005'te ise 13. sırada kaldı.

Galatasaray 3. kez düşüşte

2019-2020'nin ilk 7 haftasında topladığı puanla 10. sırada yer alabilen Galatasaray, 1984-1985 sezonundaki durumu tekrarladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1989-1990 sezonunda ise 7 maç sonunda 13. sırada kendine yer bulabilmişti.

Fenerbahçe'nin düşüş yaşadığı sezonlar

Geçen sezonun 7. haftasında 14. sırada kalan Fenerbahçe, 2016-2017'de ise 9. olabilmişti.

1990-1991'de 10. sırada kendine yer bulabilen sarı-lacivertli ekip, 2008-2009 sezonunda da aynı performansı tekrarladı.

Fenerbahçe, 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında ise 7 haftalık bölümü 12. sırada tamamladı.

AA

Etiketler: süper lig
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