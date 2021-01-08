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8 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

08 Ocak 2021, Cuma 12:05
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçerek 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 30 puanla bir maçı fazla Aytemiz Alanyaspor'un averajla gerisinde 5. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla 16. sırada yer buldu.

Fatih Terim'in cezası doldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında görev yapabilecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.

Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.

Sarı-kırmızılılarda 6 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu, çeşitli nedenlerden dolayı Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo, sahadaki yerini alamayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de başkent ekibi karşısında takımını yalnız bırakacak.

Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise cezaları nedeniyle kırmızı-siyahlı ekibe karşı sahaya çıkamayacak. Emre, ligin 16. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında kırmızı kart görmüş ve 2 maç ceza almıştı. Ömer de İttifak Holding Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş derbisi öncesi 2 oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Arda Turan ve Marcao dönüyor

Sarı kart cezalarını dolduran kaptan Arda Turan ile Marcao, yarınki karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek.

Ligin 16. haftasındaki Antalyaspor müsabakasında sarı kart gören iki futbolcu, cezalarını Konyaspor karşılaşmasında doldurdu.

2021'de galibiyeti yok

Sarı-kırmızılı ekip, 2021 yılında çıktığı 2 müsabakada da puan kaybı yaşadı.

Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, 17. haftada ise 5 Ocak'ta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

İç sahada son 5 maçta yenilmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 5 lig maçında mağlup olmadı.

Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 2 gole izin verdi.

Halis Özkahya, ligde 804 gün sonra Galatasaray maçında 

Hakem Halis Özkahya, Süper Lig'de 804 gün sonra Galatasaray'ın maçında düdük çalacak.

Ligde son olarak 28 Ekim 2018'de sarı-kırmızılıların deplasmanda 2-0 kaybettiği Yeni Malatyaspor maçını yöneten Özkahya, Mariano Filho'ya gösterdiği sarı kart nedeniyle Galatasaray tarafından eleştirilmişti. Brezilyalı oyuncu, gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşmüş ve bir sonraki hafta Fenerbahçe ile yapılan derbide forma giyememişti.

Özkahya, Yeni Malatyaspor maçından yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor'u konuk ettiği müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yaptı. Bu karşılaşmanın son anlarında hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı tartışmalara neden olmuş, söz konusu penaltı nedeniyle 1-1 sona eren mücadelede Özkahya da Göçek'i VAR'a çağırmadığı için sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekmişti.

Galatasaray-Konyaspor müsabakasının ardından Merkez Hakem Kurulu, Göçek ve Özkahya'nın performansları yeterli görülmediği gerekçesiyle dinlendirileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfından yayımlanan bildiri ise uzun süre Türk spor kamuoyunun gündeminde yer almıştı.

Yeni Malatyaspor maçının ardından ligde Galatasaray maçına çıkamayan Halis Özkahya, bu süreçte sadece 1 kez Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmasını yönetti. 15 Ocak 2020'deki müsabakada Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

AA

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