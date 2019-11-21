Galatasaray gözünü yerli yıldıza dikti

Sarı kırmızılılar transfer harekatına erken başladı. Cimbom, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın da gündemindeki Mert Hakan Yandaş için elini çabuk tutup, ocak ayında renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı... Bu doğrultuda Mert Hakan Yandaş’ı yakın takibe alan sarı kırmızılılar, Sivasspor ile iyi bir sezon geçiren 25 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç 10 numara için girişimlerde bulunacak olan G.Saray, F.Bahçe ile Beşiktaş’ın da gündeminde yer alan Mert Hakan için elini çabuk tutarak transferi noktalamak istiyor.

Galatasaray yöneticileri, Mayıs 2020’yi beklemeden Mert Hakan Yandaş’ı devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Yöneyim, genç futbolcu için Demir Grup Sivasspor’un kapısını 500 - 600 bin Euro civarındaki bir bonservis bedeliyle çalacak.

Sivas formasıyla bu sezon 11’i lig, 1’i kupa olmak üzere toplamda 12 maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş ligde 3, kupada da 1 olmak üzere toplamda 4 gol attı.