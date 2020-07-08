Galatasaray ilk 2'yi de kaybetti

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme imkanı kalmadı.

12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.

20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-0

45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0

45+4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

51. dakikada ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Belhanda'nın çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

60. dakikada sol kanttan Linnes'in ceza sahası çizgisine kadar inerek içeriye gönderdiği topu Adem Büyük, kontrol ederek ceza sahası yayına doğru çıkardı. Ömer Bayram'ın vuruşunda top üst direğin yakınından dışarı çıktı.

74. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın içeriye gönderdiği topa Adem Büyük kafayla vurdu. Direğe çarparak oyunda kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

89. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topu Junior Fernandes kontrol ettikten sonra Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas sol çaprazdan kaleye gönderdiği top kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 3-1

90+5. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Juanfran'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mustafa Pektemek topu filelere gönderdi: 4-1

Alanyaspor, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorla 52 puanda kalan Galatasaray'ın son 3 hafta öncesinde matematiksel olarak ilk 2'ye girme imkanı kalmadı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: Yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iyi oynamadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek farklı galibiyet aldıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, zor maç olduğunu ancak güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Alınan 4 gollü galibiyetin kimseyi yanıltmaması gerektiğini dile getiren Bulut, "İyi oynamadığımız bir maçtı. Rakibe de yeterince pozisyon verdik. Normalde bu pozisyonları veren takım değiliz. Rakip iyi pas yaptı, dikine oynamaya çalıştı. Sadece karşılık vermeye çalıştık. Topun peşinden fazla koştuk ama en önemlisi yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 4-1 oldu." dedi.

TFF'nin Süper Lig kulüpleri ile aldığı yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili soru üzerine Bulut, yabancı sayısının serbest olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Bulut, yabancı sayısının altyapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, "Altyapının sorunu ülkemizin genel sorunu, yetiştirme tarzı. Onu biraz daha değiştirirsek, oraya biraz daha emek harcarsak altyapıdan da futbolcu çıkar ama bunun yabancı sayısıyla alakası yok." ifadesini kullandı.