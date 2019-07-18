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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Galatasaray'ın görüştüğü Seri, İstanbul'da

18 Temmuz 2019, Perşembe 00:13
Galatasaray Kulübü, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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Seri İstanbul'da

Galatasaray Kulübünün İngiliz takımı Fulham'dan kiralamak için görüşmelere başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

THY'ye ait tarifeli uçakla Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan Seri'yi, Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar karşıladı.

Genel Havacılık Terminali'nin dışında bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, Seri terminalden çıkarken tezahüratlar yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu, taraftarların sevgi gösterilerine alkışla karşılık verdi.

Taraftarların Galatasaray atkısı taktığı Seri, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

AA

Etiketler: galatasaray, transfer
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