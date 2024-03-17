Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi

Toplamda 26 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, puanını 81'e çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada Mertens ile öne geçti. 34. dakikada kullanılan korner vuruşu sonrası Icardi'nin topu kendi ağlarına göndermesinin ardından devre arasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Galatasaray, ikinci yarı başladıktan sonra maçın 48. dakikasında Icardi ile yeniden öne geçti. 57. dakikada Aytaç Kara'nın ve 77. dakikada Da Costa'nın golüne engel olamayan sarı-kırmızılı takım, 3-2 geriye düştü. 83. dakikada Icardi ile beraberliği yakalayan Galatasaray, Vinicius'un 90. dakikada attığı golle maçı 4-3 kazandı.

Galatasaray, bu maçla birlikte ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti. Toplamda 26 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, puanını 81'e çıkardı.

Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

Icardi, gol sayısını 23'e çıkardı

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki gol sayısını 23'e çıkardı.

Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 25 maçta 15, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol attı.

Ligdeki 26. maçına Kasımpaşa karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 2 ve 3. golünü kaydetti. Icardi, böylelikle ligde 17 toplamda 23 gole ulaştı.

Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 64 resmi müsabakada 46 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 18 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı maçlarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu arada Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çeken Galatasaray, ilk kez 3 gol yedi.

Son 11 lig maçını kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

Icardi penaltıdan yararlanamadı

Mauro Icardi'nin 81. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Gianniotis kurtardı.

79. dakika Winck'in Zaha'yı ceza sahasında yere düşürmesinden sonra hakem, kırmızı kartla beraber penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Carlos Vinicius, ligdeki ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızlıların ara transfer döneminde İngiltere ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, bu maça kadar Süper Lig'de 5, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece kupada Teksüt Bandırmaspor'a karşı gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem, "Üç puanı aldık, hak ettik. Takımı tebrik ediyorum. Çok zor bir maç ama takım olarak çok mücadele ettik, oyuna enerji kattık. Oyuna giren oyuncular da bize güç kattı. Hakim, Zaha ve diğerleri... Sonuçta bir takımız. Şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan aldık. " ifadelerini kullandı.

Kerem, Icardi'nin kaçan penaltısının ardından neler hissettiklerinin ve yeniden nasıl motive olduklarının sorulması üzerine, "Biz Galatasarayız. Her zaman topla basarız, mücadele ederiz. İnandık kazandık. Çok mutluyuz. Üç puan kazandık. Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan sonra sakatsız döner ve yoluna devam eder. " şeklinde konuştu.

Kerem, Dries Mertens'in attığı golün sorulması üzerine ise, "Mertens adamın dibi ya." yorumunda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Defansif olarak zorlanmamız normal çünkü takım savunmasını iyi yapamadık"

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Zor bir deplasmana geldiklerini vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"Çok gol atan ve çok gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Kasımpaşa, hücumda etkili olan ve pozisyonu gole çevirme yüzdesi yüksek bir takım. Oyuna iyi başlamadık. İkinci yarı belirli dakikalardan sonra ikinci topu almakta zorlandık. Pas yapmakta zorlandık. Haraketlilikte, pozisyon yaratmakta ve bireysel olarak oyunun içinde kalmakta zorlandık. Gündüz maçı oynamaya alışkın değiliz. Maçın saati ve atmosferi bizi olumsuz etkileyebiliyor. Hocaları bile etkiliyor bazen bu durum. Oyuncuların maça adapte olmakta zorlandığını gördüm. Karşılaşmanın sonunda attığımız goller, maça sonradan giren oyuncuların katkısı ve taraftarlarımızın desteğiyle sahadan galibiyetle ayrıldık."

"Milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk"

Gösterdikleri mücadeleden dolayı Kasımpaşa'yı tebrik eden Buruk, "Kasımpaşa'nın, Sami hocanın gelmesiyle geliştiğini ve yukarı gittiğini gördüm. Bugün de oyunun büyük bölümünde bizden daha çok pozisyona girdiler. Milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk. Eksiklerimiz, yeni gelenler ve hazır olmayanlar var." ifadelerini kullandı.

"Rakiplerimizin geçişlerine çok fazla izin verdik"

Da Costa'nın etkili performansıyla ilgili konuşan Buruk, şunları söyledi:

"Bireysel yeteneğe bir şey yapamazsınız. Önceki maçlara göre orta sahamız, maçın içerisinde güçlü değildi. İkinci toplar, geçiş oyunu ve birebirlerde rakibimizin kalitesi bizi zorladı. Analizlerde de bu çıkmıştı zaten. Öndeki baskılarımızın daha iyi olması gerekiyordu. Yüzde 60'a yakın topa sahip olduk ama pas yüzdemizin daha yüksek olması gerekiyordu. Rakiplerimizin geçişlerine çok fazla izin verdik. Kanatlarda etkili oyuncuları var. Da Costa ve onu destekleyen Hajradinovic ile Aytaç çok etkiliydi. Defansif olarak zorlanmamız normal çünkü takım savunmasını iyi yapamadık."

Vinicius'un gol atmasına çok sevindiğini belirten Buruk, "Antrenmanlarda iyi performans gösteriyordu. Onun böyle bir gole ihtiyacı vardı. İsteğini görüyorduk. Buraya alıştı. Onun gol atması bizim için önemli. Sezon sonuna kadar Galatasaray'a hizmet edeceğini gösterdi. Onu tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Her maçı kazanmak için çıkıyoruz"

Maçın ortamına alışkın olmadıklarını dile getiren Buruk, "Çimler biraz uzun ve kuruydu. Bunlar olumsuz olarak bizi etkiliyor. İlk defa 5-6 gün antrenman yapıp, maça çıktık. Normalde 3 günde bir maça çıkıyorduk. Bu sefer farklı oldu. Kazanmak çok önemliydi. İki takım da çok önemli bir yarış içerisinde. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. 11 maçı art arda kazandık. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Kötü oynarken de aynı hırsı ve bitirişi gösterebiliyorsanız, bu çok değerli oluyor. Maçı 4-3 bitirmek de önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

Icardi'nin bir sakatlığı olduğunu dile getiren Buruk, "Icardi, yüzde yüzüyle oynamıyor. Savunma arkasına sprint atmıyor. Arada onu dinlendireceğiz ve tedavi edeceğiz. Hatayspor maçına daha iyi çıkacak. Oyun içerisinde çok fazla aksiyonun içerisindeydi. Penaltı gol olmadı ama ileride kaliteli ayaklara sahip olmamız, rakibin de 10 kişi olması, maçı çevirme ışığını bize gösterdi. 3-3'ü erken yakalamamız da çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

"Benim hiç hakem arkadaşım yok ama olabilir de"

Ali Koç'un kendisine yönelik ithamlarıyla ilgili konuşan Buruk, "Ali Koç'un açıklamalarının hepsini dinlemedim. Ne demek istediğini de anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Benim hiç hakem arkadaşım yok ama olabilir de Ali Koç da hakemlerle arkadaş olabilir. Keşke hepimiz arkadaş olsak hakemlerle. Hiç hakem arkadaşım olmadı ama olmasını da garip bulmuyorum. Neden böyle bir açıklama yaptı onu anlamadım." dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: "Yediğimiz goller tamamen bireysel hatalardan kaynaklanıyor"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, kaybetmelerine rağmen oyundan memnun olduğunu belirtti.

Sami Uğurlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok gol atan ve çok gol yiyen bir takım olduklarını vurgulayan Sami Uğurlu, "Riskli oyunu, önde baskıyı ve geçiş oyununu doğru yapıyoruz. Savunma geçişinde zafiyet yaşıyoruz. Büyük maçlarda kreatif oyunculara karşı gol sayısı da artıyor. Mertens'in golü harikaydı. Yediğimiz goller tamamen bireysel hatalardan kaynaklanıyor. Oyundan çok memnunuz. Önde oynamayı ve gol pozisyonuna girmeyi seviyoruz. Galatasaray'a karşı da zaten bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Çok fazla pozisyonumuz var. 3 gol atıp Galatasaray'ı yenememek üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de kendini yere atanlar ödüllendiriliyor maalesef"

Kasımpaşa'nın yüksek tempoda oynadığını belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

"Ligin en yüksek şiddetli koşan, total mesafeye ulaşan takımı biziz. Bu benim düşüncem ama hakemler bizim oyunu kaldıramıyor. Yüksek tempoda hakemlerin kafası karışıyor. Onlar oyunun daha fazla durması istiyor. Kontrolü kaybetmek istemiyorlar. Biz, o oyunu sevmiyoruz. Seyirci de sevmiyor. İnsanlar, herhangi bir Süper Lig maçını açtıktan sonra 5. dakikada kanalı değiştiriyor. Ben oyuncularıma her zaman kendinizi yere atmayın diyorum. Ayakta kalın diyorum ama bu durum ödüllendirilmiyor. Türkiye'de kendini yere atanlar ödüllendiriliyor maalesef."

"Biz, kendimiz için oynuyoruz"

Kendisine yönelik ithamlara sitem eden Uğurlu, şunları söyledi:

"Büyük maçlara gitmemiz ve iyi mücadele etmemiz takımları rahatsız ediyor. Çalıştığımızın karşılığını sahaya yansıtmak ve seyircilere keyifli bir oyun izletmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımızda 'Galatasaray için oynuyor' diyorlar. Galatasaray'a karşı oynadığımızda da 'Fenerbahçe için oynuyorlar' diyorlar. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Puan tablosuna bakan herkes bunu anlayabilir. Biz, kendimiz için oynuyoruz. Öyle insanlar değiliz. Buradan tepki görmek çok ilginç. İyi oynadığınız için rakibimiz bize tepki gösteriyor. Bizim hedefimiz var. Bunun peşinden gidiyoruz ve herkese karşı iyi oynamaya çalışıyoruz. Hedefimize de devam edeceğiz."

Avrupa hedeflerinin olduğunu belirten Uğurlu, "Galip gelsek dördüncülüğe yükseliyorduk. Bunun mücadelesine devam edeceğiz. Son dakikalara kadar galip geldiğimiz maçta yenik duruma düşmek bizi üzdü. Yine de motivasyon açısından geriye düşmedik. Çok iyi mücadele ettik. Maçtan sonra keyif alıyoruz. Rakiplerimizin bize saygı göstermesi çok gurur verici. Kasımpaşa ile oynayan her takım tedirgin oluyor. Bu bizim için keyifli ve güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

"Bence Aytaç'ı bu performansla kadroya almamak düşündürücü"

Aytaç Kara'nın milli takıma alınmaması ve gol sevinciyle ilgili konuşan Uğurlu, şunları söyledi:

"Bu sevinci daha önce yapmıştı. Bu sevinç, milli takıma alınmamasıyla mı ilgili bilmiyorum. Çağrılmaması hocanın kendi kararı. Hoca, ekibiyle bu kararı verdi. Buna saygı duymak gerekiyor. Bence Aytaç'ı bu performansla kadroya almamak düşündürücü. Genç oyuncuları milli takıma kazandırma düşüncesi olabilir. Milli takım, en iyi performansı göstermen gereken yer. En formda oyuncular milli takıma çağrılmalı. Biz Aytaç'ın da verilerini kendilerine gönderebilirdik. Her maç 12-13 kilometrelere ulaşabiliyor. İki yönlü bir oyuncu. Montella'ya saygı duyuyorum ama Aytaç'ın seçilmemesine şaşırdım."