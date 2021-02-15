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15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Galatasaray liderliği devraldı

15 Şubat 2021, Pazartesi
Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlıları son anlarda bulduğu golle mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği devraldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

5. dakikada Marcao'un uzun gönderdiği pasta, Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in altıpas önünde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

8. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Emre Kılınç, ceza sahası yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, yerden sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

8. dakikada soldan kullanılan kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top yarı alanın ortalarındaki Etebo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul bir kez daha topu kornere tokatladı.

Yine soldan kullanılan kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çelmeyi başardı. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Ertuğrul bir kez daha topu kornere gönderdi.

51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

Ağır bir zeminde futbolcuların oldukça zorlandığı müsabakanın ikinci yarısında çok fazla pozisyon yaşanmadı.

Galatasaray, maçı 2-1 kazandı. 

Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği devraldı

Aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla kaptırdığı liderliği averajla Fenerbahçe'den devraldı.

Bu sonuçla ligde 12. kez mağlup olan Kasımpaşa, 26 puanda kaldı.

Galibiyet serisi 6 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki galibiyet serisi 6 maça taşıdı.

Ligde son mağlubiyetini 19. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 6 lig müsabakayı kazandı.

Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 15 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

Sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Mustafa Muhammed boş geçmiyor

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4. maçında da gol attı.

Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadroya katılan 23 yaşındaki santrfor, ligdeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Mustafa Muhammed, 4. resmi maçında 4 gole ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan 2. gol

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ligdeki 2. golünü kaydetti.

Bu sezonki 12. lig maçına çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 11. haftadaki Atakaş Hatayspor müsabakasının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa, 4 maçtır kazanamıyor

Lacivert-beyazlı takımın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 21. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u yenerek elde eden Kasımpaşa, sonrasındaki 4 karşılaşmada da 3 puan sevinci yaşayamadı.

İstanbul temsilcisi, bu süreçte sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilip deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 4-1 mağlup olan lacivert-beyazlılar, deplasmandaki Galatasaray mücadelesinden de 2-1 yenik ayrıldı.

AA

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