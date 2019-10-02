Galatasaray, PSG'ye kendi evinde mağlup oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibine 1-0 yenildi.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi. 18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 48. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Seri'nin direkt kaleye gönderdiği topu Navas çizgi üzerinde kornere çeldi. 51. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Di Maria, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Di Maria'nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi. 52. dakikada PSG 1-0 öne geçti. Savunmanın arasına atılan topla sağdan ceza sahasına giren Sarabia, meşin yuvarlağı arka direkte boş bekleyen Icardi'ye çıkardı. Icardi topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 55. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Donk'un savunma arkasına havadan gönderdiği topu Falcao kalecinin üzerinden kafa vuruşuyla aşırttı. Boş kaleye giden meşin yuvarlağı PSG defansı uzaklaştırdı. 69. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 76. dakikada Choupo-Moting ceza sahasına girerken topu soldan gelen Mbappe'ye verdi. PSG'li oyuncunun şutunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma PSG'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. AA

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