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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Galatasaray, Rize'de üst üste yara aldı

14 Haziran 2020, Pazar 22:00
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilirken, kalecisi Muslera'nın maçta ayağı kırıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

1. dakikada Feghouli'nin hatalı geri pasında araya giren Skoda, ceza yayı üzerinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.

6. dakikada Donk'un orta sahanın sağından ceza alanına ortasında, Moroziuk'un ters vuruşu sonrası filelere gitmekte olan topu kaleci Tarık Çetin son anda kontrol etti.

15. dakikada kaleci Muslera, Skoda ile ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede sakatlanınca, oyun uzun süre durdu. Deneyimli kaleci yerini 24. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı. 

40. dakikada Samudio'nun yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıya hükmetti.

42. dakikada Skoda'nın penaltı vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sağından filelere gitmekte olan topu çeldi. Skoda, dönen topu tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0.

45+16. dakikada Feghouli'nin düşürülmesiyle kazanılan faul atışında, ceza sahası sol çizgisine yakın noktadan Falcao'nun vuruşu sonrası top üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına ortasında, ikinci yarıda oyuna giren Andone'nin kafa vuruşunda, top kaleci Tarık Çetin'in kontrolünde az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine sert ortasında Lemina'dan seken top Tunay Torun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direkte vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.

54. dakikada sağdan ceza sahasına giren Feghouli'nin penaltı noktası üzerine pası sonrası müsait pozisyonda Enyekuru'nun vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu güçlükle kornere çeldi.

68. dakikada Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuna giren Andone, kaleci Tarık Çetin ile çarpıştı ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yaşanan çarpışmanın kasti olmadığına hükmetti.

80. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üsten dışarı çıktı.

90+2. dakikada sağ kanatta kazanılan faul atışında Seri'nin ortasına ceza sahası içerisinde Lemina'nın kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+8. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

Mücadele, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

***

Muslera ağır sakatlık geçirdi

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan 27. hafta maçının 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Muslera, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

TFF Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaraylı Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernando Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'den Muslera için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün açıklamasında ise, "Geçmiş olsun Fernando Muslera, geçmiş olsun Galatasaray. En kısa sürede sahalara dönmeni temenni ediyoruz." denildi.

Kayserispor'dan Muslera mesaj

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK'den Galatasaraylı kaleci Muslera için "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sakatlık geçiren Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA

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