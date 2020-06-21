Galatasaray, sahasında 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın yerden pasıyla ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı. 17. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı sert kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Kocuk'un da uzandığı köşeden ağlara gönderdi: 0-1. 20. dakikada Güray Vural'ın ceza yayı hemen önünde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan Kocuk yatarak topu çıkardı. 34. dakikada Galatasaray çok önemli bir fırsatında yararlanamadı. Feghouli'nin derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında kaleci Günay Güvenç'i de geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara doğru yolladı. Ancak son anda araya giren Kana Bıyık, topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi. 36. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Feghouli'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 40. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Seri'nin pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Belhanda, şık bir çalımla savunmadaki iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1. 55. dakikada Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü. Ceza yayı civarında boşta kalan topa Kenan Özer hareketlendi. Bu oyuncu topu kontrol etmek isterken Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, kaleciden önce son oyuncu olduğu gerekçesiyle Ahmet Çalık'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 66. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye yükseltti. Saracchi, Taylan Antalyalı'nın pasıyla sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası dışına doğru çevirdi. Feghouli'nin ceza sahasına girdikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Günay'ın solundan filelerle buluştu. 3-1. 78. dakikada Gaziantep FK ikinci golü buldu. Sol kanattan aldığı topla ceza sahasına sokulan Twumasi, sert bir vuruş yaptı. Yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlara gitti: 3-2. 90. dakikada Gaziantep FK, Maxim ile sağdan köşe vuruşu kullandı. Kenan Özer'in ceza sahası içinde kafa vuruşunda yere çarpan topu kaleci Okan Kocuk, soluna uzanarak direk dibinde kornere çeldi. Aynı dakika içinde Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasına Djilobodji'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 90+4. dakikada konuk takımın golü iptal edildi. Kenan Özer'in sağdan ortasında Kayode'nin altıpas önünden röveşatasında, meşin yuvarlak filelere gitti. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Alper Ulusoy, pozisyonun başlangıcında Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 90+15. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. 90+13. dakikada Maxim, Sekidika'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve müsabakanın hakemi Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un sağından filelere gönderdi: 3-3. Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı. AA

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