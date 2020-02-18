Genç yıldız için Barcelona devrede

Barcelona, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'yı transfer etmek istiyor.

France Football'a göre futbolun yeni yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı, Barcelona forması giymeye çok yakın. 14 yaşında Galatasaray forması giyerek rekor kıran Mustafa Kapı, 2018 yılında Sivasspor karşısında sahada olma şansı bularak en genç forma giyen oyuncu oldu. 16 yaşında Süper Lig'de forma giyerek büyük bir başarıya imza atan Mustafa Kapı o dönem Jan Olde Riekerink'e teşekkür ederek daha çok çalışarak üst seviyelere geleceğini söylemişti. Takımda geçirdiği sürede sürekli Avrupa kulüplerinin takibinde olan Mustafa Kapı, ani bir kararla sözleşmesi feshedilerek uzaklaştırıldı. Galatasaray kulübü ayrılığı sosyal medyadan duyurarak resmileştirdi. Galatasaray, kendisine sözleşme uzatma önerisinde bulundukları Mustafa Kapı'nın tekliflerini reddettiği için sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

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