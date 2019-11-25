"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Gençlerbirliği'ne Hamza Hamzaoğlu etkisi

25 Kasım 2019, Pazartesi 12:00
Teknik direktör Hamzaoğlu göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan başkent ekibi, küme düşme hattından çıktı.

Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençlerbirliği, Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak hanesine 7 puan yazdırdı.

Ligin 9. haftasında Yukatel Denizlispor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası Kaplan ile yollar ayrılırken, takımın başına Hamzaoğlu geçti.

Hamzaoğlu'nun kulübede yer aldığı ilk maçta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 11. hafta mücadelesinde sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi.

Ligin 12. haftasında dün Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Bogdan Stancu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.

Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13'e çıkaran başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

AA

Etiketler: gençlerbirliği
Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rasulayn'da yeni tüneller bulundu

    Irak'ın Zikar şehrinde valilik binasını ateşe verildi

    Ermeni tasarısına Beyaz Saray freni

    'Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok'

    İlk ara tatil sona erdi
    📷

    Tıp, insana kendisini tanıtıyor

    EYT mağduriyeti

    Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff: İslam da bizim parçamız

    İktidar sorunlara çözüm bulamıyor

    Müslümanlar hakkı gözetmeli

    Sonuçlar 17 Aralık'ta: "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası sona erdi

    Antalya tarihinde bir ilk yaşandı

    'Trump'ı yenmek için yarışacağım'

    Malatya'da golsüz beraberlik

    Harem-i İbrahim’i koruma çağrısı

    İslâm’ın rahmet yüzünü göstermek istiyoruz

    İB: Kulp'taki terör saldırısının sorumluları etkisiz hale getirildi

    Hong Kong'da seçim heyecanı

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın anne ve babasının hassasiyetleri
    Yeni Asya'dan Size

    Her gün Yeni Asya bırakılan bir dükkânda konuşulanlar
    Mehmet KARA

    EYT mağduriyeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın anahtarı, insanın elindedir
    📷
    Genel

    Tıp, insana kendisini tanıtıyor
    Genel

    Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff: İslam da bizim parçamız
    Şükrü BULUT

    Abdulmuhsin Alkonavî
    Ali FERŞADOĞLU

    O halde ne yapmamız lâzım?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.