Göztepe lige tutundu, Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 34. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla 38 puana ulaşan Göztepe ligde kalmayı başardı.

Süper Lig'in son haftasına 16. sırada düşme hattında giren Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etmesine rağmen, 15. sırada yer alan Göztepe'nin son hafta maçında galip gelmesiyle Süper Lig'den düştü. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yenmesine karşın, küme düşmekten kurtulmadı. *** Göztepe - MKE Ankaragücü karşılaşmanın 3. dakikadasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Serdar Gürler'in sert şutunda top yandan auta gitti. 7. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kendi yarı sahasından gönderdiği topla ceza alanına giren Halil Akbunar'ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay uzaklaştırdı. 14. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 40. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Serdar Gürler'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Titi'nin kafa vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı. 50. dakikada Canteros'un sol kanattan yaptığı ortada Orgill'in vuruşunda top üstten auta gitti. 74. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un sol kanattan kullandığı köşe atışında arka tarafta Pazdan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 80. dakikada Borges'in ceza alanı dışından attığı serbest vuruşta top dışarı gitti. Hakem Cüneyt Çakır VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi. Barajdaki oyunculardan Cebrail Karayel'in topa elle müdahale ettiğini tespit eden Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. 84. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 89. dakikasında iki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan tartışmanın ardından hakem Cüneyt Çakır Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ı tribüne gönderdi. Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Son hafta maçıyla puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi ligde kalmayı başardı. *** Bursaspor küme düştü Süper Lig'in son haftasına düşme hattında giren Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine rağmen, 15. sırada yer alan Göztepe'nin son hafta maçında galip gelmesiyle Süper Lig'den düştü. 4. dakikada konuk ekip Bursaspor öne geçti. Furkan Soyalp'in sağdan ortasında arka direkte Yeni Malatyasporlu Chebake ile birlikte yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafayla vurduğu top ağlara gitti: 0-1. 9. dakikada Kamara, sağ kanattan ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu altıpasın üzerine ortaladı. Defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlakla buluşan Ahmet Ildiz'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı. 20. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Aytaç Kara'nın ceza sahası içerisinde pasıyla topu alan Umut Nayir'in penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 35. dakikada Mustafa Akbaş'a, rakibi Umut Nayir ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart gösterildi. 40. dakikada Pereira'nın ceza sahası gerisinden şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. 61. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Badji'nin geri pasında topla buluşan kaleci Okan Kocuk'a baskı yapan Kamara meşin yuvarlağa sahip oldu. Bu oyuncunun vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-2. 68. dakikada Robin Yalçın'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alıcı'nın savunmayı geçerek yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi. 86. dakikada karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Sakho'ya Chabake ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem'e başvuran Palabıyık, sarı kart kararını iptal ederek Sakho'yu kırmızı kartla oyundan attı. 90+2. dakikada Yusuf Erdoğan ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gören Mina, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı karttan soyunma odasına gönderildi. Mina maçın 69. dakikasında da bir sarı kart görmüştü. Karşılaşma Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. *** Erzurumspor da veda etti Süper Lig'in son haftasına 32 puanla 17. sırada giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 15. sıradaki Göztepe'nin evinde MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle küme düşme hattından kurtulamadı. 11. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Tshabalala'nın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 0-1. 18. dakikada orta sahada kaptığı topla rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Chery'nin penaltı noktası üzerinde vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Kravets'in ıskaladığı topu kaleci Sehic kontrol etmeyi başardı. 27. dakikada soldan Deniz Türüç'ün ortasına penaltı noktası üzerinde Chery'nin gelişine vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi. 32. dakikadaki Kayserispor atağında Mensah'ın pasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti. 40. dakikada Kravets'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Mert Özyıldırım'ın kaleciyle karşı karşı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı. 43. dakikadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 57. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Varela'nın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Sehic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı. 63. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası dışına çıkan kaleci Lung, topa eliyle müdahale edince maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kart gördü. 72. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde savunmanın arasından iyi yükselen Asamoh Gyan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı. 79. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak sağ kale direnin dibinden auta gitti. 90. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Tshabalala'nın kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi. Sezonu 17. tamamlayan Erzurum ekibi, 1 sezon kaldığı Süper Lig'den tekrar 1. Lig'e geriledi. AA

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