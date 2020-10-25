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25 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Haftanın maçında 3 puan Fenerbahçe'nin

25 Ekim 2020, Pazar 20:59
Süper Lig'in 6. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 yendi.

8. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas içinde Samatta'nın uygun durumda ıskaladığı topa arka direkte kale çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinde boş kalan Valencia kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe'ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe'nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe'nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabaka ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte altıpas çizgisi üzerinde yükselen Tisserand'ın kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Daha sonra çizgi üzerindeki Serkan Asan'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

55. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Hızlı gelişen atakta Cisse'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Valencia'nın ceza sahasına girer girmez yerden düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

64. dakikada Baker'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

65. dakikada Samatta'nın ceza sahası yayı içinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

72. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte kafayla vurduğu top altıpas içine düştü. Arka direkte uygun durumdaki Cisse, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

79. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına gelen topu yatarak kornere çeldi.

83. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, savunmadan seken top az farkla üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında altıpas önündeki Cisse'nin kafayla vurduğu top üst direkten döndü.

Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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