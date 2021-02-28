Haftanın maçında kritik 3 puan Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi. Geçen hafta Göztepe'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, zirve yolunda çok önemli bir 3 puan alırken, Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 11. dakikasında Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.

30. dakikada Szalai'nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.

45. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı.

63. dakikada Osayi Samuel'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Sosa'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

70. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.

76. dakikada Fenerbahçe, golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında, topla hareketlenen Pelkas'ın ceza alanı dışından şutunda, yerden seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.

83. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

90+5. dakikada az oyuncuyla savunmayı yakalayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, topu Valencia'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Trabzon'da moral buldu

Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu.

İstanbul temsilcisi, puanını 54'e yükselterek 57 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi

Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, ligde son 7 maçta 21 puan alarak zirve yarışının içine giren bordo-mavililer, Fenerbahçe mağlubiyetiyle yara aldı.

Pelkas, ligdeki 5. golünü attı

Fenerbahçe'ye galibiyeti Yunan oyuncu Pelkas'ın golü getirdi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında rakip fileleri havalandıran Pelkas, ligdeki 5. golünü kaydetti. Geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerek sakatlıktan dönen Yunan futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti.

Sarı-lacivertli futbolcular maç sonu kenetlendi

Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Tüm teknik ekip ve kulübedeki oyuncularının katılımıyla sarı-lacivertli oyuncular, saha kenarında bir araya gelerek kenetlendi.

Erol Bulut: 14 lig maçında en çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu Trabzonspor deplasmanında 3 puan aldıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Maçtan önce iki tarafın da kazanmak istediğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"Hem biz hem Trabzonspor için önemli maçtı. İki takım kazanmak için elinden geleni yaptı, pozisyonlara girdi. Bizim daha fazla net pozisyonumuz vardı. Gördüğüm kadarıyla bizim 6, rakibin 2 net pozisyonu vardı. İlk yarıda aslında 2-0 galibiyetle içeri girmemiz gerekiyordu. Bazen şansı iyi değerlendiremiyorsunuz. Bunu ikinci yarıda Pelkas’ın şutuyla yaptık. Kalemizde 1-2 pozisyon gördük. Mücadelemiz çok iyiydi. Bu mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. 3 puandan dolayı mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz."

Erol Bulut, "Bu galibiyet size nefes aldırdı mı?" şeklindeki bir soru üzerine de "Büyük takımların şampiyonluğa oynuyorsa mağlubiyetten sonra moralleri bozuk oluyor. Bizim de olduğu gibi. Fenerbahçe, her maça galibiyet için çıkıyor. Zaman zaman olmuyor, puan kaybediyoruz. 14 lig maçı var. En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o da biz oluruz." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı: Beraberlik gibi duran maçı basit bir hatayla kaybettik

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başında özellikle 30 dakikalık bölümde Fenerbahçe'ye baskı yapmayı planladıklarını belirtti.

Baskıyı doğru zamanda beraber yapamamadıklarını ve rakiplerinin teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla bunu çabuk kırdığını ifade eden Avcı, "Toparlanmaları özellikle 30. dakikadan sonra 35-45 arasında iyi yaptık. İkinci yarı itibarıyla da gole kadar olan bölümde belki de en iyi oynadığımız, en iyi hissettiğimiz anda basit bir top kaybı ile geçişten golü yedik." şeklinde konuştu.

"Oyunda aslında her şey dengeliydi, belki beraberlikti." diyen Avcı, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe, bizden 1-2 pozisyon daha fazla yakaladı. Uğurcan, onları kurtardı. Son bölümde sistemde değişiklik yapıp biz de ceza sahası içinde bir takım kaotik ortamdan pozisyonlar çıkarmaya çalıştık, direkten dönen top vardı. Beraberlik gibi duran maçı en iyi hissettiğimiz anda, basit bir hatayla kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz bu zamana kadar kazanarak geldik. Yine oyunu geliştirmeye, kazanma alışkanlığını kazanmaya çalışacağız. Kazanırsak nasıl dersler çıkarıyorsak kaybettiğimizde de dersler çıkararak daha iyi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Dengeli ve beraber bitebilecek bir oyunu kaybettik. Bunun üzüntüsü var."

Abdullah Avcı, karşılaşmadaki hakem kararlarına yönelik olarak da, şunları kaydetti:

"Sezon başında yayıncı kuruluştaydım. Hakemler hakkında konuşmam. Sadece bilgilendirirseler sevinirim. Bakasetas'ın pozisyonu ile örnek veriyorum aklımda o olduğu, o ara yayıncı kuruluşta olduğum için söylüyorum, Fenerbahçe'nin Rize'de kazandığı penaltı arasındaki teknik farkı merak ediyorum. Onu da yayıncı kuruluş bu akşam herhalde gösterir. Tekrar rakibi tebrik ediyorum. Biz yolumuza hemen hazırlanarak perşembe günü kazanma alışkanlığı yakalayarak devam etmek istiyoruz."

Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından gazetecilerin sorularını cevaptladı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Ağaoğlu, "Yaşar Kemal Uğurlu soy isminden mahrum. Herhalde uğurlu bir hakem ama geçen seneden beri kendisiyle çok sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Geçen sezon oynadığımız Denizlispor maçında VAR'daydı kendisi. Süper Kupa finalinde de kendisiyle sıkıntılı oynadık. Kendisine FIFA kokartını layık görmüşler ama gerçekten bu kadar yetenekli bir hakemse bizim maçımızın haricinde hangi maçlara istiyorlarsa versinler." ifadelerini kullandı.

"Hakem hiçbir şekilde bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti"

Hakemin maçın önüne geçtiğini vurgulayan Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İyi oynamadığımızı kabul ediyorum, en azından ben öyle düşünüyorum ama hiçbir şekilde hakem maçın önüne geçmemeliydi. Ben iyi oynarım, kötü oynarım o benim problemim. Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareket uzaydan baksanız çok net bir şekilde sarı kart ve penaltı. Ekuban'a sarı kart gösteriyorsun. Birilerine iyi hakem olabilir, birileri için uğurlu bir hakem olabilir, gözbebeği olabilir, yükselen yıldız olabilir ama o yıldız nerede yükseliyorsa, bizim maçlarımızın haricinde nerde yükseliyorsa gitsin orda yükselsin. Kime uğurlu geliyorsa gitsin onların maçını yönetsin ama geçen seneden bu yana Yaşar Uğurlu'dan bizim çekmediğimiz kalmadı. Kendisi zaman zaman 'Benim vermiş olduğum kararlarda hiçbir art niyet yok, her insan hata yaptığı gibi bende hata yapabilirim' gibi ifadeler kullanmış. Eğer bu kadar hatayı üst üste bizim maçlarda yapıyorsan o zaman yapacağın bir şey var; ya gidip kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın yapamıyorsun anlamına gelir. Hakem hiçbir şekilde bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti. Burada herkes emek veriyor, herkesin bir gayreti var. Hatalar bize ait olan hatalar bunların sorumlusu biziz. Böylesine de önemli bir maçta bu kadar bariz hatalar yapan bir hakemin vermiş olduğu kararları da masumane kararlar olarak değerlendirmek de kimse kusuru bakmasın ama saflığın biraz ötesine geçer."

Uzun zamandır hakemlerle alakalı yorum yapmaktan kaçındığının altını çizen Ağaoğlu, "Göreve geldiğimizden beri 4 kez Merkez Hakem Kurulu değişti. Buna rağmen ve son 25-30 senedir ben bunu bildim bileli bütün bunlar konuşuluyorsa demek ki sıkıntı Merkez Hakem Kurulunda değil. Son iki yılda 4 MHK değişiyor ve hala biz aynı şeyleri konuşuyorsak o zaman yanlış çok farklı şeyde, farklı yerde. Biz sistemsel olarak bir yanlışın üzerine gideceğimize burada bireysel hataları veya bireysel olarak verilen kararları yine bireysel olarak eleştiriyoruz. Bu konuda çok iyi düşünmemiz lazım. Bütün kulüp başkanlarının hatta Kulüpler Birliğinin. Ben bunu Kulüpler Birliğinde de gündeme getirmiştim." değerlendirmesinde bulundu.

"Dürüstçe, eğer sıkıntımız varsa buna hep birlikte tepki koymamız lazım"

Ahmet Ağaoğlu, bireysel açıklamalar ve bireysel tepkilerin hiçbir şeyi değiştirmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben burada bireysel olarak tepkiyi koyuyorum. Tabii ki maçın sonucundan Fenerbahçe Kulübü memnun. Yarın aynı şekilde başka takımın başına geldiği zaman aynı şekilde onlar aynı tepkiyi gösterdiğinde... Son 20 senedir değişen hiçbir şey yok. O zaman gerçekten bir tepki koyacaksak bu konuyla alakalı olarak dürüstçe, eğer sıkıntımız varsa buna hep birlikte tepki koymamız lazım. Eğer sistemde değişmesi gereken şeyler varsa o zaman birlikte hareket etmemiz lazım. Bugün bireysel olarak yapılan açıklamalar veya bireysel tepkiler maalesef hiçbir anlam ifade etmiyor. Soru şu aslında, adalet mi istiyoruz, yoksa adaletsizlikten pay mı istiyoruz. Adaletsizlikten pay aldığımız zaman eğer sesimizi çıkarmıyor, sırtımızı, arkamızı dönüp gidiyorsak o zaman bizde de büyük sıkıntı var demektir. Bunun içine ben de dahilim. Bazı hakemlerle geçtiğimiz 3-4 hafta içerisinde yapmış olduğumuz konuşmalar değerlendirmeler var ama benim anladığım kadarıyla işleyişten ve hakemlerin yapmış olduğu hatalardan veya vermiş olduğu kararlardan hemen hemen herkes şikayetçi. Bunun içerisine MHK üyeleri de dahil."