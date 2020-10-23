Haftanın programı açıklandı

Futbolda Süper Lig'de 6. hafta, TFF 1. Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle: Süper Lig Bugün: 20.00 Kasımpaşa-Göztepe Yarın: 16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray 19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor 25 Ekim Pazar: 13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor 26 Ekim Pazartesi: 20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş 20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor Not: MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması, konuk ekipte çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanması nedeniyle ertelenmiştir. TFF 1. Lig Yarın: 13.30 Ümraniyespor-Altınordu 19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü 25 Ekim Pazar: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor 13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor 16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor 16.00 Adanaspor-Tuzlaspor 19.00 Altay-Giresunspor 26 Ekim Pazartesi: 19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor 19.00 Akhisarspor-Bursaspor AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.