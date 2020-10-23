Haftanın programı açıklandı

Futbolda Süper Lig'de 6. hafta, TFF 1. Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe
Yarın:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor
Not: MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması, konuk ekipte çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanması nedeniyle ertelenmiştir.
TFF 1. Lig
Yarın:
13.30 Ümraniyespor-Altınordu
19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü
25 Ekim Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor
13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor
16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor
19.00 Altay-Giresunspor
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor
19.00 Akhisarspor-Bursaspor
AA