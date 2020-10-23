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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Haftanın programı açıklandı

23 Ekim 2020, Cuma 13:00
Futbolda Süper Lig'de 6. hafta, TFF 1. Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe

Yarın:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

Not: MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması, konuk ekipte çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanması nedeniyle ertelenmiştir.

TFF 1. Lig

Yarın:

13.30 Ümraniyespor-Altınordu

19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü

25 Ekim Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor

13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor

16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor

16.00 Adanaspor-Tuzlaspor

19.00 Altay-Giresunspor

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor

19.00 Akhisarspor-Bursaspor

AA

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