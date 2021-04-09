"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu

09 Nisan 2021, Cuma 21:45
Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın ikinci gününde erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, yarı finalde Belçika’dan 1 numaralı seri başı Jaouad Achab’ı, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, yarı finalde Letonya’dan Inese Tarvida’yı ve kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs da yarı finalde Macaristan’dan Luca Patakfalvy’i yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu Hakan Reçber erkekler 63 kilo finalinde İspanya’dan Joan Jorquera’yı 18-12 yenerek altın madalya elde etti ve Avrupa şampiyonu oldu.

Hakan, 2018 yılında katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında kürsünün ikinci basamağında yer almıştı.

Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones’a 20-5 yenilerek Avrupa ikinciliğini elde etti.

Zeliha Ağrıs, 53 kilo finalinde Rusya’dan Tatiana Minina’ya 24-17 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında tekvando şampiyonasında milli sporculardan güzel haberler gelmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonada altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Hakan Reçber ile gümüş madalya kazanan Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün’ü tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

AA

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Ukrayna'daki krizle ilgili müttefiklerle görüşme halindeyiz

    Küresel salgında vaka sayısı 135 milyonu aştı

    Ramazan bereket, yetim emanet

    AYM: Medya KHK ile kapatılamaz

    Türkiye'de son 24 saat

    'Vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da'

    Siirt'ten acı haber!

    Bir ayda 16 şiddet olayı

    Başörtülü gazeteciye ‘ırkçı’ ölüm tehdidi

    Japon firmalara ‘Uygur’ çağrısı

    Bu bir ölüm kalım savaşı

    Norveç Başbakanına korona cezası

    Türkiye kurtulur

    Eski amiraller açıklamasında yeni gelişmeler

    Muğla Cezaevinde ‘çıplak arama’ yapılıyor

    Üretici ve market farkı 8 kat oldu

    İsrail’e UCM tepkisi

    Askıya Ramazan kolisi bırakalım

    1 liraya üretip, 25 kuruşa satamıyorlar

    “Kadere itiraz, yaratılışa itirazdır”

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş örnekleri
    Genel

    AYM: Medya KHK ile kapatılamaz
    Ahmet BATTAL

    Yalanı ahlâk edinmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    30 milyon vatandaş yoksullaşmış
    Ali FERŞADOĞLU

    Geriliğin sebebi istibdat değil mi?
    Faruk ÇAKIR

    100 yıllık üniversite
    Ali HAKKOYMAZ

    Mehmet Kutlular: Sade ve vakur bir fotoğraf
    Rüstem GARZANLI

    Her yerde Nur’un kandilleri yanıyor elhamdülillah

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.