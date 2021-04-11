Hakemi protesto eden İbrahimovic’e kırmızı kart

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Milan, Parma'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin henüz ilk dakikalarında konuk takım, Ante Rebic'in 8. dakikadaki golüyle öne geçti. 44. dakikada Frank Kessie, Milan'ı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 60. dakikasında, Milan’n İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, hakem Fabio Maresca'ya yönelik sert protestosu sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. 66. dakikada Riccardo Gagliolo, Parma adına farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın son anlarında Milan, 90+4. dakikada Rafael Leao ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 77. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı. Milan, puanını 63 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu.

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