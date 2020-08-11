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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Halı sahalar yarın açılıyor

11 Ağustos 2020, Salı 15:24
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarından itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan halı sahalar yeniden açılıyor. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarından itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadrolar hazır mı? Halı sahalar yarın açılıyor. İlk golü yiyen yelekleri giyer!" ifadelerini kullandı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilen yazıda da yarından itibaren halı sahaların açılması tebliğ edildi. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunca belirlenen branşa özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerinin gerekli tedbirleri alarak yarın itibarıyla açılması bildirildi. 

Tesislerdeki ihlalleri, İl Hıfzıssıhha Kurulları denetleyecek. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre, halı saha tesislerinde dikkat edilecek hususlar ise şöyle:

1. Tesislerin her akşam düzenli olarak temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması,

2. Tesisler ve soyunma odalarında kişi başına 6 metre kare alan düşecek şekilde planlamanın yapılması,

3. Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazlarının bulunması,

4. Ekipmanların kişiye özel olmasına özen gösterilmesi,

5. Ekipmanların ortak kullanımı zorunlu ise kullanılan malzemelerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi,

6. Tesislerin giriş ve çıkış yönleri birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi,

7. Tesislerde birden fazla yerde el yıkama yeri, alkol bazlı el jeli ve kolonyanın bulunması,

8. Antrenör, sporcu ve tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin korunması (en az 2 metre),

9. Antrenörlerin ve tesis çalışanlarının maske takması, sporcuların da antrenman anı hariç maskelerini takması,

10. Su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olması,

11. Kağıt mendil, havlu gibi tüm tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir hijyen malzemelerinin güvenli kaplarda korunarak kullanılması,

12. Tesislerde klima ve havalandırma sistemleri yüzde 100 temiz hava sağlanıyorsa kullanılması, aksi takdirde kullanılmaması, antrenman öncesi ve sonrası kapı ve pencerelerden faydalanarak doğal havalandırma yapılması,

13. Tesislerde bulunan tüm alanlardaki kapı kolları, banyo muslukları, tuvaletler gibi sık kullanılan alanların klozet kapakları kapatılarak günde birkaç kez dezenfekte edilmesinin sağlanması,

14. Soyunma odalarının ve duşların mümkün olduğunca kullanılmaması,

15. Buhar odaları ve saunaların kullanılmaması,

16. Tesislere ulaşımda mümkün olduğunca toplu taşıma araçları yerine, bisiklet veya özel araçların kullanılmasına özen gösterilmesi,

17. Tesislerde antrenman alanları ve soyunma odaları gibi yerlerle hijyen hizmeti için işaret ve yönlendirme tabelalarının asılması,

18. Sporcuları, teknik adamları (antrenör, teknik direktör, masör gibi), tesis personelini, Kovid-19 virüsünü başkalarına bulaştırmalarını önleme yolları hakkında bilgilendirme amaçlı uyarıcı işaret ve levhaların asılması,

19. Semptomları gösteren herhangi bir kişinin, hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası alanının belirlenmesi,

20. Soyunma odalarında temizlik mendilleri, maske ve eldivenleri atacakları özel kapaklı çöp kutuları bulundurulması,

21. Tesislerde asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi,

22. Tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatların kullanılmaması,

23. Sporcu ve üyelerin salon içine girişlerinin temassız bir şekilde sağlanması. El izi, parmak izi veya şifre gibi uygulamalar varsa kullanılmaması,

24. Maske kullanımı ve pandemi konusunda tesis personeline eğitim verilmesi,

25. İmkanlar dahilinde soyunma dolaplarının günde en fazla bir kişi tarafından kullandırılması sağlanacaktır.

AA

Etiketler: halı saha, yarın
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