Hannover‘de teknik direktörlüğe Kenan Koçak getirildi

Almanya 2'nci Bundesliga takımlarından Hannover 96, teknik direktörlüğe türk kökenli Kenan Koçak'ı getirdi.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga’dan düşen Hannover, bu sezon ikinci lige tekrar Bundesligaya çıkma hedefiyle başladı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde aldığı üst üste başarısız sonuçlarla 15. sıraya kadar düştü. Başarısızlığın faturası Teknik Direktör Mirko Slomka’ya kesildi. Hannover 96 yönetimi, takımı ikinci ligi iyi tanıyan türk antrenör Kenan Koçak’a emanet etti. Hannover takımı daha önce de Bundesliga’da mücadele ettiği dönemde yaklaşık 1,5 sezon da Türk teknik direktör Tayfun Korkut çalıştırmıştı. Almanya’da daha önce Waldhof Mannheim ve SV Sandhausen takımlarını çalıştıran 38 yaşındaki Türk teknik adam futbolculuk yıllarında da Almanya ve Avusturya’da forma giymişti.

Okunma Sayısı: 90

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.