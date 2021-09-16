İzmir, Altay - Göztepe derbisine odaklandı

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, yarınki müsabakayla 18 sezon sonra Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşatacak.

Göztepe ve Altay'ın 2002-2003'te Süper Lig'den düşmesinin ardından 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir, 2011-2012'de Bucaspor'la 1 sezon Süper Lig'de temsil edildi.

2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, Altay'ın da 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesiyle bu sezon Süper Lig'de 2 takımla yer alıyor.

Altay ile Göztepe profesyonel liglerde 57. randevuda

Şimdiye kadar 23'ü Süper Lig olmak üzere 27 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 56 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 22, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.

Altay'ın 67 golüne karşılık Göztepe 48 gol kaydetti.

Derbinin golcüleri

İki takım arasındaki rekabette Altay'da 44, Göztepe'de 31 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan teknik direktör Mustafa Denizli takımlarına adına en fazla gol kaydeden isimler konumunda bulunuyor.

Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok atan isimler oldu.

İlk maçta galip Göztepe

Profesyonel liglerde ilk kez 1959-1960 sezonunda Süper Lig'de karşılaşan iki ekipten Göztepe, Alsancak Stadı'nda Altay'ı 3-1 mağlup etti. O günkü müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Gürsel Aksel, rekabette ilk golü atan isim olurken, sarı-kırmızılı ekibin diğer golünü Rahmi Kaleci kaydetti. Altay'da Ahmet Kulaksız'ın golü mağlubiyete engel olamadı.

İki takımın son olarak 2014-2015'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18 Şubat 2015'te oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmada halen Göztepe forması giyen Halil Akbunar sarı-kırmızılı ekip adına 1 gol kaydetmişti.

Süper Lig'deki son derbide tanıdık isimler

İki takımın Süper Lig'e birlikte veda ettiği 2002-2003 sezonunda 8 Şubat 2003'te oynadıkları ve Altay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren müsabakada Altay Sportif Direktörü İbrahim Akın ile Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin birbirlerine rakip olmuştu.

Daha önce liglerde çıktıkları 56 müsabakanın 33'ünü Alsancak, 23'ünü Atatürk Stadı'nda oynayan iki takım Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk kez karşılaşacak. Altay ile Göztepe arasındaki müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.