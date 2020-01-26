Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü iddiası doğrulandı

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında öldü.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında öldüğü iddiası doğrulandı. Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen helikopter kazasında ölen 5 kişiden birinin Bryant olduğu bilgisi doğrulanırken, 4 kişinin ismi açıklanmadı. Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi. AA

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