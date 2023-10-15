Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, 6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye-Letonya maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.

33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.

35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı

58. dakikada Türkiye, golü buldu. Cenk Özkacar'ın sağ kanattan sert ortasında ceza sahasında Yunus'un Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

62. dakikada Savalnieks'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Ikaunieks'in kafa vuruşunda Salih Özcan çizgiden topu uzaklaştırdı.

67. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uldrikis'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

76. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Cenk Tosun'un göğsüyle yumuşattığı topa, Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

77. dakikada Savalnieks'in sağ kanattan ortasında Ikaunieks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

83. dakikada Türkiye, farkı ikiye çıkardı. Samet Akaydın'ın ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

87. dakikada ay-yıldızlılar üçüncü golü buldu. Yarı sahadan topla hızlanan Yusuf Sarı'nın ara pasında Kerem Aktürkoğlu, topu filelere gönderdi: 3-0.

89. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Ozols topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Türkiye 4. golü buldu. Topla hareketlenen İsmail Yüksek'in pasında altıpas üzerinde Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.

90+2. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma, Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Türkiye, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Türkiye, 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.

A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella tarihe geçti

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

Milliler, EURO 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, EURO 2000'de Mustafa Denizli ve EURO 2020'de ise Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.