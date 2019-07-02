Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de geride kalan sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de geride kalan sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren Muhammet Demir'i kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Muhammet için düzenlenen imza törenine üst yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, "Muhammet Demir'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi. Bursaspor, Gaziantepspor, Trabzonspor ve Sivasspor'da top koşturan Muhammet Demir, 168 lig maçında 40 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon 22 müsabakada 4 gol attı. AA

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