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16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Mehmet Büyükekşi TFF'nin yeni başkanı oldu

16 Haziran 2022, Perşembe 16:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı.

Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

Büyükekşi kurulların istifasını istedi

Öte yandan Mehmet Büyükekşi, başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada adaylık sürecinin başında "güven, adalet ve şeffaflık" ilkeleriyle yola çıktığını belirterek,"Sizler de bugün bu prensiplere inandığınızı, şahsım ve yönetim kuruluna güvendiğinizi oylarınızla ortaya koydunuz ve birlikte başarmanın yolunu açtınız." dedi.

Büyükekşi, "Siz de göreceksiniz bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız. Allah'tan başkasından korkmam. Zaten bir aydan beri bunu gördünüz. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz." diye konuştu.

Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara getireceklerini vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben hep söyledim, biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim listesi oluşturduk. Her bölgeye hitap eden, her konuya hitap eden bir yönetim kurulumuz var. Onlarla çok güzel işlerin altına imza atacağız. TFF bünyesinde görev yapan Tahkim, Disiplin, Temsilciler, Uyuşmazlık Çözüm kurulları, MHK ve etik kurullar gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz."

Büyükekşi konuşmasının ardından yönetim kurulu üyelerini tek tek isimlerini okuyarak kürsüye çağırdı. Yeni yönetim kurulunun fotoğraf çekiminin ardından genel kurul sona erdi.

AA

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