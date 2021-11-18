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18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Mesut Özil'den taraftara çağrı

18 Kasım 2021, Perşembe 09:55
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları derbi maçının öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulundu.

FB TV'ye açıklamada bulunan Mesut, takım olarak karşılaşmaya çok motive olduklarını belirterek, "Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz. Heyecanlıyız, güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

Galatasaray derbisini kariyerinin zirve maçları arasında gördüğünü vurgulayan Mesut Özil, şöyle devam etti:

"Küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyrederek büyüdük. Evde aileyle ya da Almanya'da kahvehanelere giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabii Fenerbahçe'yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk. O yüzden pazar günü ilk 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız."

Mesut, sarı-lacivertli formayı giymekten duyduğu mutluluğu yineleyerek, "İnşallah bu sezon da takımıma yardım edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. Bu takıma sahada en iyi şekilde yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah sezon sonunda da takım olarak hedeflerimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Derbiye bazı takım arkadaşlarının eksikliğiyle hazırlandıklarını ancak çok iyi çalıştıklarını dile getiren kaptan Mesut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım olarak çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor, herkesin morali yüksek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi hazırlıklar, çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup, Galatasaray'ı da yeneceğiz. Bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz. Taraftarlarımız her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak taraftarlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz."

AA

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